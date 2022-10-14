Вторая лига. Хуст и Луцив уничтожили Васт

Состоялась стартовая игра 7-го тура национального чемпионата среди клубов Второй лиги. «Хуст» на своем поле встретился с «Вастом» из Николаева, и добился убедительной победы со счетом 5:1.

Героем матча стал 21-летний полузащитник «Хуста» Василий Луцив, который отметился покером.

В турнирной таблице Второй лиги «Хуст» поднялся на 2 место, имея в активе 11 очков. Также 11 пунктов при одной игре в запасе у «Чайки». Лидирует «Нива» Бузова, у которой 18 очков после 6 встреч.

Вторая лига. 7-й тур

Хуст – Васт – 5:1

Голы: В.Луцив, 25, 27, 33, 56; Мардеев, 72 – Каранга, 4.

В других матчах тура сыграют:

15 октября

Металлург-2 – Нива Бузова

Нива Винница – Кремень-2

Рубикон – Звягель

16 октября