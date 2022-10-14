Вторая лига. Хуст и Луцив уничтожили Васт
Стартовал 7-й тур во Второй лиге чемпионата Украины
Состоялась стартовая игра 7-го тура национального чемпионата среди клубов Второй лиги. «Хуст» на своем поле встретился с «Вастом» из Николаева, и добился убедительной победы со счетом 5:1.
Героем матча стал 21-летний полузащитник «Хуста» Василий Луцив, который отметился покером.
В турнирной таблице Второй лиги «Хуст» поднялся на 2 место, имея в активе 11 очков. Также 11 пунктов при одной игре в запасе у «Чайки». Лидирует «Нива» Бузова, у которой 18 очков после 6 встреч.
Вторая лига. 7-й тур
Хуст – Васт – 5:1
Голы: В.Луцив, 25, 27, 33, 56; Мардеев, 72 – Каранга, 4.
В других матчах тура сыграют:
15 октября
- Металлург-2 – Нива Бузова
- Нива Винница – Кремень-2
- Рубикон – Звягель
16 октября
- Чайка – Реал Фарма
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