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  4. Иммобиле стал бомбардиром-рекордсменом Лацио в евротурнирах
Италия
14 октября 2022, 05:45 | Обновлено 14 октября 2022, 06:03
97
0

Иммобиле стал бомбардиром-рекордсменом Лацио в евротурнирах

Нападающий отметился голом в игре со «Штурмом»

14 октября 2022, 05:45 | Обновлено 14 октября 2022, 06:03
97
0
Иммобиле стал бомбардиром-рекордсменом Лацио в евротурнирах
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле стал автором одного гола, реализовав пенальти, в матче 4-го тура Лиги Европы против австрийского «Штурма» (2:2).

Для итальянца этот гол стал 21-м в еврокубках в рядах «бьянкочелести».

32-летний Иммобиле теперь лучший бомбардир «Лацио» в истории выступлений команды в евротурнирах. Чиро смог превзойти предыдущее достижение клуба, которым владел действующий наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги (20 голов).

Ранее стало известно, что Чиро Иммобиле ворвался в топ-10 бомбардиров в истории Серии А.

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Лацио Чиро Иммобиле Лига Европы
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Источник Opta
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