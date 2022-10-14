Иммобиле стал бомбардиром-рекордсменом Лацио в евротурнирах

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле стал автором одного гола, реализовав пенальти, в матче 4-го тура Лиги Европы против австрийского «Штурма» (2:2).

Для итальянца этот гол стал 21-м в еврокубках в рядах «бьянкочелести».

32-летний Иммобиле теперь лучший бомбардир «Лацио» в истории выступлений команды в евротурнирах. Чиро смог превзойти предыдущее достижение клуба, которым владел действующий наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги (20 голов).

Ранее стало известно, что Чиро Иммобиле ворвался в топ-10 бомбардиров в истории Серии А.