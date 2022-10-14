Иммобиле стал бомбардиром-рекордсменом Лацио в евротурнирах
Нападающий отметился голом в игре со «Штурмом»
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле стал автором одного гола, реализовав пенальти, в матче 4-го тура Лиги Европы против австрийского «Штурма» (2:2).
Для итальянца этот гол стал 21-м в еврокубках в рядах «бьянкочелести».
32-летний Иммобиле теперь лучший бомбардир «Лацио» в истории выступлений команды в евротурнирах. Чиро смог превзойти предыдущее достижение клуба, которым владел действующий наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги (20 голов).
Ранее стало известно, что Чиро Иммобиле ворвался в топ-10 бомбардиров в истории Серии А.
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