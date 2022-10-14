Лацио – Штурм – 2:2. Неуступчивые в меньшинстве римляне. Видео голов, обзор

В четверг, 13 октября, римский «Лацио» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы дома поделил очки с австрийским «Штурмом» из Граца – 2:2.

Лига Европы. Группа F. 4-й тур

Лацио – Штурм – 2:2

Голы: Иммобиле, 45 (1:0). Вик, 56 (1:1). Педро, 71 (2:1). Вик, 83 (2:2).

На 45+2 минуте удален Лаццари (Лацио).

Турнирное положение в группе F Лиги Европы

Видеообзор матча