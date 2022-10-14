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Лига Европы
Лацио
13.10.2022, FT 2 : 2
Штурм Грац
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Лига Европы
14 октября 2022, 04:17 | Обновлено 14 октября 2022, 05:40
88
0

Лацио – Штурм – 2:2. Неуступчивые в меньшинстве римляне. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги Европы

14 октября 2022, 04:17 | Обновлено 14 октября 2022, 05:40
88
0
Лацио – Штурм – 2:2. Неуступчивые в меньшинстве римляне. Видео голов, обзор
ФК Лацио

В четверг, 13 октября, римский «Лацио» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы дома поделил очки с австрийским «Штурмом» из Граца – 2:2.

Лига Европы. Группа F. 4-й тур

Лацио – Штурм – 2:2

Голы: Иммобиле, 45 (1:0). Вик, 56 (1:1). Педро, 71 (2:1). Вик, 83 (2:2).

На 45+2 минуте удален Лаццари (Лацио).

Турнирное положение в группе F Лиги Европы

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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