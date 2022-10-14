Лига конференций
13.10.2022, FT 5 : 1
Лига конференций14 октября 2022, 05:28 | Обновлено 14 октября 2022, 06:07
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Фиорентина – Хартс – 5:1. Сильный удар по сердцам. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги конференций
14 октября 2022, 05:28 | Обновлено 14 октября 2022, 06:07
29
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В четверг, 13 октября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги конференций итальянская «Фиорентина» дома разгромила шотландский «Хартс» со счетом 5:1.
Стоит заметить, что второй в матче гол «фиалок» в исполнении Бираги является претендентом на гол тура наряду с голом защитника «Днепра-1» Яниса Амаша в матче с «Вадуцом» (2:1).
Турнирное положение в группе A Лиги конференций
Видеообзор матча
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