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Лига конференций
Фиорентина
13.10.2022, FT 5 : 1
Хартс
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Лига конференций
14 октября 2022, 05:28 | Обновлено 14 октября 2022, 06:07
29
0

Фиорентина – Хартс – 5:1. Сильный удар по сердцам. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги конференций

14 октября 2022, 05:28 | Обновлено 14 октября 2022, 06:07
29
0
Фиорентина – Хартс – 5:1. Сильный удар по сердцам. Видео голов и обзор
ФК Фиорентина

В четверг, 13 октября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги конференций итальянская «Фиорентина» дома разгромила шотландский «Хартс» со счетом 5:1.

Стоит заметить, что второй в матче гол «фиалок» в исполнении Бираги является претендентом на гол тура наряду с голом защитника «Днепра-1» Яниса Амаша в матче с «Вадуцом» (2:1).

Турнирное положение в группе A Лиги конференций

Видеообзор матча

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Лига конференций Фиорентина Хартс видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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