Фиорентина – Хартс – 5:1. Сильный удар по сердцам. Видео голов и обзор

В четверг, 13 октября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги конференций итальянская «Фиорентина» дома разгромила шотландский «Хартс» со счетом 5:1.

Стоит заметить, что второй в матче гол «фиалок» в исполнении Бираги является претендентом на гол тура наряду с голом защитника «Днепра-1» Яниса Амаша в матче с «Вадуцом» (2:1).

Турнирное положение в группе A Лиги конференций

Видеообзор матча