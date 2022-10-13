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Чемпионат Европы
13 октября 2022, 20:34 | Обновлено 13 октября 2022, 20:43
241
1

Женская сборная Украины U-17 не сумела обыграть Эстонию и выбыла из Лиги A

Подопечные Сергея Сапронова уступили в группе Англии и Дании

13 октября 2022, 20:34 | Обновлено 13 октября 2022, 20:43
241
1
Женская сборная Украины U-17 не сумела обыграть Эстонию и выбыла из Лиги A
УАФ

В эстонском Таллинне завершился турнир в Лиге А Евро-2023 WU-17 с участием женской сборной Украины до 17 лет. Последними соперницами сине-желтых стали хозяйки турнира, команда Эстонии.

В предыдущих матчах группы подопечные Сергея Сапронова уступили Англию (0:11) и Данию (1:4). Для сохранения прописки в Лиге А команде нужно было побеждать хозяек из Эстонии.

В течение матча сине-желтые несколько раз угрожали воротам соперниц, однако забить не сумели. Эстонки один раз попали в каркас ворот и наконец смогли удержать счет (0:0).

В итоге украинки по худшей, чем у конкуренток, разницы мячей заняли четвертое место в группе, поэтому продолжат сезон во втором раунде в Лиге В, жеребьевка состоится 7 декабря 2022 года.

Евро-2023 WU-17

Первый раунд отбора. Группа А6

1-й тур, 07.10.2022

  • Украина – Англия – 0:11
  • Дания – Эстония – 7:0

2-й тур, 10.10.2022

  • Дания – Украина – 4:1
  • Англия – Эстония – 3:0

3-й тур, 13.10.2022

Эстония WU-17 – Украина WU‑17 – 0:0

Эстония WU-17: Лииметс, А. Кала, Тодинг, Юксар, Карилаид (Илиссон, 90+1), К. Кала, Кург, Сарапик, Орлова (Вялба, 83), Грутоп (Оиспуу, 86), Мирьям.

Украина WU-17: Снигур, Вершняк, Заборовец, Краснобородько, Шевцова, Стахнюк, Боровская, Масловская (Игнатенко, 70), Астахова, Птицына, Скворцова (Юзва, 79).

Предупреждения: Боровская, 63, Астахова, 66.

  • Англия – Дания – 3:1

Турнирная таблица

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Kylee Soprano
Хм, 1 мяч за 3 матча?
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