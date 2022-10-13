Женская сборная Украины U-17 не сумела обыграть Эстонию и выбыла из Лиги A
Подопечные Сергея Сапронова уступили в группе Англии и Дании
В эстонском Таллинне завершился турнир в Лиге А Евро-2023 WU-17 с участием женской сборной Украины до 17 лет. Последними соперницами сине-желтых стали хозяйки турнира, команда Эстонии.
В предыдущих матчах группы подопечные Сергея Сапронова уступили Англию (0:11) и Данию (1:4). Для сохранения прописки в Лиге А команде нужно было побеждать хозяек из Эстонии.
В течение матча сине-желтые несколько раз угрожали воротам соперниц, однако забить не сумели. Эстонки один раз попали в каркас ворот и наконец смогли удержать счет (0:0).
В итоге украинки по худшей, чем у конкуренток, разницы мячей заняли четвертое место в группе, поэтому продолжат сезон во втором раунде в Лиге В, жеребьевка состоится 7 декабря 2022 года.
Евро-2023 WU-17
Первый раунд отбора. Группа А6
1-й тур, 07.10.2022
- Украина – Англия – 0:11
- Дания – Эстония – 7:0
2-й тур, 10.10.2022
- Дания – Украина – 4:1
- Англия – Эстония – 3:0
3-й тур, 13.10.2022
Эстония WU-17 – Украина WU‑17 – 0:0
Эстония WU-17: Лииметс, А. Кала, Тодинг, Юксар, Карилаид (Илиссон, 90+1), К. Кала, Кург, Сарапик, Орлова (Вялба, 83), Грутоп (Оиспуу, 86), Мирьям.
Украина WU-17: Снигур, Вершняк, Заборовец, Краснобородько, Шевцова, Стахнюк, Боровская, Масловская (Игнатенко, 70), Астахова, Птицына, Скворцова (Юзва, 79).
Предупреждения: Боровская, 63, Астахова, 66.
- Англия – Дания – 3:1
Турнирная таблица
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