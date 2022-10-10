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Чемпионат Европы
10 октября 2022, 20:16 | Обновлено 10 октября 2022, 20:34
365
0

Украина проиграла Дании в квалификации женского Евро-2023 U-17

Важнейший поединок команда Сергея Сапронова проведет 13 октября с Эстонией

10 октября 2022, 20:16 | Обновлено 10 октября 2022, 20:34
365
0
Украина проиграла Дании в квалификации женского Евро-2023 U-17
УАФ

В эстонском Таллинне продолжается турнир в Лиге А квалификации Евро-2023 U-17 с участием женской сборной Украины WU-17. Очередным соперником сине-желтых была команда Дании.

Из-за полномасштабной агрессии со стороны россии и военного положения в Украине команда не смогла выступить во втором раунде отбора Евро-2022 и формально заняла последнее, четвертое место в группе, но Исполком УЕФА из-за дисквалификации россии принял решение оставить девичью сборную Украины в элите. Таким образом, она осталась в Лиге А.

В первом матче группы подопечные Сергея Сапронова уступили Англии (0:11). Теперь же женская сборная Украины проиграла сверстникам из Дании (1:4). Следующий поединок сине-желтые проведут 13 октября против хозяек – команды Эстонии.

Евро-2023 WU-17

Первый раунд отбора. Группа А6

1-й тур, 7 сентября

  • 14:30. Украина – Англия – 0:11
  • 18:00. Дания – Эстония – 7:0

2-й тур, 10 сентября

  • 14:30. Дания WU-17 – Украина WU-17 – 4:1

Голы: Антворсков, 15, 43, Бурнак, 45+1, Нильсен, 74 – Астахова, 58.

Дания WU-17: Тофт, Норгор (Тингагер, 46), Вестермарк, Педерсен, Джул (Носгор, 62), Бурнак (Огор, 46), Аренгольт (Кристенсен, 46), Антворсков (Саини, 76), Нильсен, Лерче, Коллесен.

Украина WU-17: Снегирь, Вершняк, Заборовец, Краснобородько, Шевцова, Черненко (Игнатенко, 46, Гримак, 76, Котельчук, 90+1), Боровская, Юзва (Стахнюк, 65), Птицына, Астахова, Скворцова.

  • 18:00. Англия – Эстония – 3:0

Турнирная таблица

3-й тур, 13 сентября

  • 14:30. Англия – Дания
  • 14:30. Эстония – Украина
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Источник Украинская ассоциация футбола
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