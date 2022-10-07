Двузначный счет. Украина проиграла в футбол Англии – 0:11

В эстонском Таллинне стартовал турнир в Лиге А Евро-2023 U-17 с участием женской сборной Украины WU-17. Первым соперником сине-желтых стала команда Англии.

Из-за полномасштабной агрессии со стороны россии и военного положения в Украине украинская команда не смогла выступить во втором раунде отбора Евро-2022 и формально заняла последнее, четвертое место в группе, но Исполком УЕФА из-за дисквалификации россии принял решение оставить девичью сборную Украины в элите. Таким образом, команда осталась в Лиге А.

В первые игре подопечные Сергея Сапронова, собравшиеся впервые за год, уступили англичанкам со счетом 0:11. Следующий матч украинской команды в Лиге А против Дании состоится 10 октября.

Евро-2023 WU-17

Первый раунд отбора. Группа А6

1-й тур, 7 октября 2022

14:30. Украина WU-17 – Англия WU-17 – 0:11 (0:6)

Голы: Бейкер (21, 28, с пенальти, 45+1, 55), Поттер (29, 50), Гарберт (32), Агьеманг (33), Эрл (67, 71), Лиа (90+2) .

Украина WU-17: Снегирь, Вершняк, Заборовец, Краснобородько, Игнатенко (Котельчук, 79), Шевцова (Черненко, 34, Масловская, 65), Юзва (Стахнюк, 46), Боровская (Помьяновская, 65), Астахова , Птицына, Скворцова.

Англия WU-17: Пур, Деннис (Насименто, 69), Рейд (Шоу, 56), Ньювелл, Уорд, Эрл, Гарберт, Поттер (Несбет, 69), Бейкер (Таккер, 46), Агьеманг (Лиа) , 56), Браун.

Предупреждение: Стахнюк, 90+3

18:00. Дания – Эстония – 7:0 (2:0)

2-й тур, 10 октября 2022

14:30. Дания – Украина

18:00. Англия – Эстония

3-й тур, 13 октября 2022