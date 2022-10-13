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Лига чемпионов
13 октября 2022, 14:59 | Обновлено 13 октября 2022, 15:01
699
0

ВИДЕО. Реакция Клоппа на разгром Рейнджерс в Лиге чемпионов

Тренер «Ливерпуля» – о победе в четвертом туре

13 октября 2022, 14:59 | Обновлено 13 октября 2022, 15:01
699
0
ВИДЕО. Реакция Клоппа на разгром Рейнджерс в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от разгромной победы 7:1 над «Рейнджерс» в выездном матче четвертого тура Лиги чемпионов:

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Источник Sport.ua
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