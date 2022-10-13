Лига чемпионов13 октября 2022, 14:59 | Обновлено 13 октября 2022, 15:01
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ВИДЕО. Реакция Клоппа на разгром Рейнджерс в Лиге чемпионов
Тренер «Ливерпуля» – о победе в четвертом туре
13 октября 2022, 14:59 | Обновлено 13 октября 2022, 15:01
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от разгромной победы 7:1 над «Рейнджерс» в выездном матче четвертого тура Лиги чемпионов:
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