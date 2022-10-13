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Лига Чемпионов
Глазго Рейнджерс
12.10.2022, FT 1 : 7
Ливерпуль
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Лига чемпионов
13 октября 2022, 00:17 | Обновлено 13 октября 2022, 00:35
398
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Хет-трик Салаха за 6 минут. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Рейнджерс

Дубль сделал Роберто Фирмино, по голу забили Дарвин Нуньес и Харви Эллиотт

13 октября 2022, 00:17 | Обновлено 13 октября 2022, 00:35
398
0
Хет-трик Салаха за 6 минут. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Рейнджерс
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил «Рейнджерс» со счетом 7:1.

На 17-й минуте для хозяев счет открыл Скотт Эрфилд, и это был последний успех шотландцев.

У «красных» хет-трик за 6 минут оформил Мохамед Салах, дубль сделал Роберто Фирмино, еще по голу забили Дарвин Нуньес и Харви Эллиотт.

В группе A «Наполи» имеет 12 баллов, «Ливерпуль» набрал 9 очков, затем идет «Аякс» (3). А у «Рейнджерс» очков нет.

Лига чемпионов. Группа C

4-й тур, 12 октября

Рейнджерс (Шотландия) – Ливерпуль (Англия) – 1:7

Голы: Эрфилд, 17 – Фирмино, 24, 55, Нуньес, 66, Салах, 76, 80, 81, Эллиотт, 87.

Турнирная таблица

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Ливерпуль).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт Арфилд (Глазго Рейнджерс).
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Источник Sport.ua
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