Хет-трик Салаха за 6 минут. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Рейнджерс

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил «Рейнджерс» со счетом 7:1.

На 17-й минуте для хозяев счет открыл Скотт Эрфилд, и это был последний успех шотландцев.

У «красных» хет-трик за 6 минут оформил Мохамед Салах, дубль сделал Роберто Фирмино, еще по голу забили Дарвин Нуньес и Харви Эллиотт.

В группе A «Наполи» имеет 12 баллов, «Ливерпуль» набрал 9 очков, затем идет «Аякс» (3). А у «Рейнджерс» очков нет.

Лига чемпионов. Группа C

4-й тур, 12 октября

Рейнджерс (Шотландия) – Ливерпуль (Англия) – 1:7

Голы: Эрфилд, 17 – Фирмино, 24, 55, Нуньес, 66, Салах, 76, 80, 81, Эллиотт, 87.

Турнирная таблица