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  4. Рейнджерс – Ливерпуль – 1:7. Хет-трик Салаха за 6 минут. Видео голов, обзор
Лига Чемпионов
Глазго Рейнджерс
12.10.2022, FT 1 : 7
Ливерпуль
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Лига чемпионов
13 октября 2022, 03:05 | Обновлено 13 октября 2022, 03:23
194
0

Рейнджерс – Ливерпуль – 1:7. Хет-трик Салаха за 6 минут. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

13 октября 2022, 03:05 | Обновлено 13 октября 2022, 03:23
194
0
Рейнджерс – Ливерпуль – 1:7. Хет-трик Салаха за 6 минут. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил «Рейнджерс» со счетом 7:1.

На 17-й минуте для хозяев счет открыл Скотт Эрфилд, и это был последний успех шотландцев. У «красных» хет-трик за 6 минут оформил Мохамед Салах, дубль сделал Роберто Фирмино, еще по голу забили Дарвин Нуньес и Харви Эллиотт.

Лига чемпионов. Группа C

4-й тур, 12 октября

Рейнджерс (Шотландия) – Ливерпуль (Англия) – 1:7

Голы: Эрфилд, 17 – Фирмино, 24, 55, Нуньес, 66, Салах, 76, 80, 81, Эллиотт, 87.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Ливерпуль).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт Арфилд (Глазго Рейнджерс).
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Ливерпуль Глазго Рейнджерс Мохамед Салах Роберто Фирмино Лига чемпионов Харви Эллиотт Дарвин Нуньес видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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