Глазго Рейнджерс

Рейнджерс – Ливерпуль – 1:7. Хет-трик Салаха за 6 минут. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов
В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил «Рейнджерс» со счетом 7:1.
На 17-й минуте для хозяев счет открыл Скотт Эрфилд, и это был последний успех шотландцев. У «красных» хет-трик за 6 минут оформил Мохамед Салах, дубль сделал Роберто Фирмино, еще по голу забили Дарвин Нуньес и Харви Эллиотт.
Лига чемпионов. Группа C
4-й тур, 12 октября
Рейнджерс (Шотландия) – Ливерпуль (Англия) – 1:7
Голы: Эрфилд, 17 – Фирмино, 24, 55, Нуньес, 66, Салах, 76, 80, 81, Эллиотт, 87.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Вадуце не оказалось журналистов, желающих посетить мероприятие
Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года