10 декабря состоятся выборы президента ФТУ
Кандидаты пока неизвестны
10 декабря 2022 г. состоится отчетно-избирательная конференция ФТУ, на которой выберут нового президента федерации.
Кандидаты на пост президента ФТУ должны направить в дирекцию свои заявления на кандидатство до 27 октября 2022 года. За 30 дней до проведения конференции фамилии кандидатов будут опубликованы на официальном сайте ФТУ.
Отметим, что в условиях военных действий конференция состоится в дистанционном режиме с помощью современных методов электронной связи.
Действующий президент ФТУ – Сергей Лагур.
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