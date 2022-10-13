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  4. 10 декабря состоятся выборы президента ФТУ
Теннис в Украине
13 октября 2022, 12:44 |
171
0

10 декабря состоятся выборы президента ФТУ

Кандидаты пока неизвестны

13 октября 2022, 12:44 |
171
0
10 декабря состоятся выборы президента ФТУ
ФТУ

10 декабря 2022 г. состоится отчетно-избирательная конференция ФТУ, на которой выберут нового президента федерации.

Кандидаты на пост президента ФТУ должны направить в дирекцию свои заявления на кандидатство до 27 октября 2022 года. За 30 дней до проведения конференции фамилии кандидатов будут опубликованы на официальном сайте ФТУ.

Отметим, что в условиях военных действий конференция состоится в дистанционном режиме с помощью современных методов электронной связи.

Действующий президент ФТУ – Сергей Лагур.

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Источник Федерация тенниса Украины
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