Главный тренер Ренна: «Динамо показывает очень хорошую организацию игры»

Главный тренер французского «Ренна» Бруно Женезио дал пресс-конференцию накануне поединка 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с киевским «Динамо».

– Исходя из ситуации, сложившейся в турнирной таблице нашей группы, можно сказать, что ваша цель – это первое место?

– В любом соревновании, где мы принимаем участие, конечно, самый лучший результат для нас – это первое место. Мы хотим выигрывать как можно большее количество матчей.

– Собираетесь ли вы проводить ротацию в матче с «Динамо»?

– Конечно, после игры с «Нантом» изменения будут. У нас достаточное количество хороших, сильных игроков, что позволяет нам произвести определенные замены, не теряя качества.

– Тренер «Динамо» рассказывал о тяжелой ситуации в Украине и ракетных бомбардировках, а также большом количестве переездов и часовом перерыве в матче чемпионата из-за воздушной тревоги. Что вы думаете по этому поводу?

– Очень трудно представить, что они могут чувствовать. Переживать такие моменты – ужасно. Война – это самое плохое, что может быть в мире. К счастью, нас это не коснулось. Надо понимать, что есть вещи важнее футбола. Пожалуй, для «Динамо» это будет возможность немного отвлечься от войны и «убежать» от того, что происходит в их стране.

– Скоро состоится голосование за «Золотой мяч», в котором примет участие Бензема. Вы с ним работали в «Лионе», что думаете по этому поводу?

– Да, я с ним работал, когда ему было 17 лет, и даже в этом возрасте он уже имел навыки финишера. Также ему присуща черта опережать события на футбольном поле, он мог заранее предсказать, что произойдет. У него большие амбиции, а также он выполняет огромное количество работы. Что меня сейчас больше всего поражает, так это его стабильность. Он начал играть в «Лионе» в 17 лет, затем провел 4 года в «Реале». Из года в год он демонстрирует высокий уровень. Учитывая все, что он сделал за эти годы, это будет хорошей наградой для него.

– Может ли Кристофер Ву заменить Теата в игре с «Динамо», чтобы его поберечь?

– Да, этот футболист сейчас готов, он не играет много, но много работает. У меня очень профессиональная команда, мы близки с игроками. Те футболисты, которые меньше играют, дорабатывают после тренировок. Он еще молодой игрок, но с очень хорошими качествами: сильный в техническом плане и может делать отличные первые передачи, что очень важно в нашей игре. Может быть, Ву и будет играть в предстоящей встрече.

– У «Динамо» есть проблема с вратарями. Какого поединка ожидаете завтра в этой связи, и какие выводы сделали после первого матча?

– Для нас это очень важный матч, который будет решающим для того, чтобы пройти дальше. В первой игре мы увидели качество нашего соперника. Даже если они готовятся в очень сложных условиях, «Динамо» показало очень хорошую организацию игры, также отмечу техническое качество игроков, некоторые из них очень интересны. Образ украинского футбола мы знаем давно. Мы ждем тяжелого поединка, похожего на первую игру, победу в которой мы вырвали только на последних минутах. Это будет сложный матч, впрочем, как и всегда.

– Как чувствует себя Доку?

– Он продолжает реабилитацию и постепенно возвращается в группу. В начале недели он пройдет медицинское обследование, тогда мы узнаем больше о его состоянии и увидим динамику выздоровления.