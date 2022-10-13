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  4. Ловро МАЙЕР: «Для меня нет большой разницы, по какой схеме сыграет Ренн»
Лига Европы
13 октября 2022, 06:30 | Обновлено 13 октября 2022, 06:39
122
0

Ловро МАЙЕР: «Для меня нет большой разницы, по какой схеме сыграет Ренн»

Хавбек французского «Ренна» ответил на вопросы перед матчем с «Динамо»

13 октября 2022, 06:30 | Обновлено 13 октября 2022, 06:39
122
0
Ловро МАЙЕР: «Для меня нет большой разницы, по какой схеме сыграет Ренн»
fcdynamo.com. Ловро Майер

Полузащитник французского «Ренна» Ловро Майер принял участие в пресс-конференции накануне поединка 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с киевским «Динамо».

– Вы преимущественно выходите на замену, ожидаете ли в матче с «Динамо» попасть в стартовый состав?

– Для каждого футболиста важно играть, но для меня сейчас не имеет значения, выйду ли я в стартовом составе, или на замену – в любом случае буду делать максимум на поле.

– В последних матчах вы все больше играете по схеме 442, что она меняет для вас?

– Для меня нет большой разницы. Ведь до этого мы играли 4–3–3, это хорошо получалось. А в этом сезоне мы действительно больше используем схему 4-4-2 и видим, что игра удается все лучше и лучше. Я играл против «Фенербахче» 4-4-2, и это было хорошо. Я отлично себя чувствую в этой схеме.

– Вы понемногу начинаете играть за национальную сборную Хорватии, как готовитесь к поединкам в ее составе?

– Как-то специально или индивидуально я не готовлюсь, сейчас об этом не думаю, потому что перед тем, как мы поедем на чемпионат мира, у нас еще очень много матчей. Мой последний вызов в сборную прошел отлично, мне кажется, это были самые лучшие мои матчи, которые я проводил за национальную сборную. Хочу продолжать так же. Думаю, если я продолжу делать все правильно, это будет лучшая подготовка.

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Источник ФК Динамо Киев
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