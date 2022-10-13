Лига Чемпионов
12.10.2022, FT 0 : 2
Лига чемпионов13 октября 2022, 05:17 | Обновлено 13 октября 2022, 05:32
48
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Спортинг – Марсель – 0:2. Забил Алексис Санчес. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов
13 октября 2022, 05:17 | Обновлено 13 октября 2022, 05:32
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В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Марсель» на выезде победил «Спортинг» со счетом 2:0.
Лига чемпионов. Группа D
4-й тур, 12 октября
Спортинг (Португалия) – Марсель (Франция) – 0:2
Голы: Гендузи, 20 (пен), Алексис Санчес, 30.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Гендузи, 20 мин (пен)
ГОЛ! 0:2. Алексис Санчес, 30 мин.
События матча
61’
Игрок команды Спортинг Л получает красную карточку.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Марсель).
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттео Гендузи (Марсель).
19’
Рикардо Эсгайо (Спортинг Л) получает красную карточку.
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