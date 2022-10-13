Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортинг – Марсель – 0:2. Забил Алексис Санчес. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Спортинг Л
12.10.2022, FT 0 : 2
Марсель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
13 октября 2022, 05:17 | Обновлено 13 октября 2022, 05:32
48
0

Спортинг – Марсель – 0:2. Забил Алексис Санчес. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

13 октября 2022, 05:17 | Обновлено 13 октября 2022, 05:32
48
0
Спортинг – Марсель – 0:2. Забил Алексис Санчес. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Марсель» на выезде победил «Спортинг» со счетом 2:0.

Лига чемпионов. Группа D

4-й тур, 12 октября

Спортинг (Португалия) – Марсель (Франция) – 0:2

Голы: Гендузи, 20 (пен), Алексис Санчес, 30.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Гендузи, 20 мин (пен)

ГОЛ! 0:2. Алексис Санчес, 30 мин.

События матча

61’
Игрок команды Спортинг Л получает красную карточку.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Марсель).
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Маттео Гендузи (Марсель).
19’
Рикардо Эсгайо (Спортинг Л) получает красную карточку.
По теме:
ХАВИ: «Я зол и огорчен. Ничья – это неудача. Мы сами допустили ошибки»
Симоне ИНДЗАГИ: «Интеру приходилось играть рискованно до самого конца»
Байер – Порту – 0:3. Дубль Тареми с точки. Видео голов и обзор матча
Лига чемпионов Спортинг Лиссабон Марсель видео голов и обзор Маттео Гендузи Алексис Санчес
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Ренн
Футбол | 13 октября 2022, 00:03 2
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Ренн
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Ренн

Игра состоится в четверг, 13 октября

ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
Футбол | 12 октября 2022, 17:11 3
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя

Взамен игрок получил браслет Азовстали

ЛУЧЕСКУ: «Предлагаю сыграть в Варшаве или Кракове. Львов – не лучшая идея»
Футбол | 12.10.2022, 20:14
ЛУЧЕСКУ: «Предлагаю сыграть в Варшаве или Кракове. Львов – не лучшая идея»
ЛУЧЕСКУ: «Предлагаю сыграть в Варшаве или Кракове. Львов – не лучшая идея»
Барселона – Интер – 3:3. Феноменальный Роберт! Видео голов и обзор матча
Футбол | 13.10.2022, 01:25
Барселона – Интер – 3:3. Феноменальный Роберт! Видео голов и обзор матча
Барселона – Интер – 3:3. Феноменальный Роберт! Видео голов и обзор матча
ЛУЧЕСКУ: «У нас остался только один вратарь. И мы взяли 17-летнего кипера»
Футбол | 12.10.2022, 21:12
ЛУЧЕСКУ: «У нас остался только один вратарь. И мы взяли 17-летнего кипера»
ЛУЧЕСКУ: «У нас остался только один вратарь. И мы взяли 17-летнего кипера»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина обыграла Нидерланды и лидирует в группе квалификации к ЧМ-2024
Украина обыграла Нидерланды и лидирует в группе квалификации к ЧМ-2024
11.10.2022, 20:55 4
Футзал
Люди и **бки. Никита Бурда провел четкую черту по границе с рф и рб
Люди и **бки. Никита Бурда провел четкую черту по границе с рф и рб
11.10.2022, 12:48 1
Футбол
ФОТО. Страшное столкновение Рюдигера и Трубина
ФОТО. Страшное столкновение Рюдигера и Трубина
12.10.2022, 08:27 4
Футбол
Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча
12.10.2022, 00:35 10
Футбол
Зеленский рассказал, сколько дронов Шахид заказала россия у Ирана
Зеленский рассказал, сколько дронов Шахид заказала россия у Ирана
11.10.2022, 19:11 1
Война
Легендарный игрок Динамо – в топ-100 лучших футболистов всех времен
Легендарный игрок Динамо – в топ-100 лучших футболистов всех времен
11.10.2022, 14:59 5
Футбол
Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»
Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»
11.10.2022, 04:39
Футбол
Доминик ГАШЕК: «НХЛ больше не рады в Чехии»
Доминик ГАШЕК: «НХЛ больше не рады в Чехии»
11.10.2022, 02:58 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности