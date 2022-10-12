Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Брюгге – 0:0. Бельгийцы вышли в плей-офф ЛЧ. Видеообзор матча
Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
12.10.2022, FT 0 : 0
Брюгге
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
12 октября 2022, 22:30 | Обновлено 12 октября 2022, 22:35
286
0

Атлетико – Брюгге – 0:0. Бельгийцы вышли в плей-офф ЛЧ. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов

12 октября 2022, 22:30 | Обновлено 12 октября 2022, 22:35
286
0
Атлетико – Брюгге – 0:0. Бельгийцы вышли в плей-офф ЛЧ. Видеообзор матча
Twitter. ФК Брюгге

Сегодня, 12 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Брюгге». Игра завершилась со счетом 0:0.

Благодаря этой ничье бельгийцы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 4-й тур

Группа В

«Атлетико» – «Брюгге» – 0:0

События матча

82’
Камаль Сова (Брюгге) получает красную карточку.
По теме:
Наполи – Аякс – 4:2. Неаполитанцы феерят в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Барселона – Интер и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брюгге без Яремчука и Соболя выстоял против Атлетико и вышел в плей-офф ЛЧ
Атлетико Мадрид Брюгге Лига чемпионов видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зеленский ввел в действие санкции против Януковича, Дерипаски и Курченко
Война | 12 октября 2022, 22:45 0
Зеленский ввел в действие санкции против Януковича, Дерипаски и Курченко
Зеленский ввел в действие санкции против Януковича, Дерипаски и Курченко

Активы бывшего президента «Металлиста» заблокированы на 10 лет в Украине

Ястремская проиграла обидчице Костюк на турнире в Румынии
Теннис | 12 октября 2022, 19:06 11
Ястремская проиграла обидчице Костюк на турнире в Румынии
Ястремская проиграла обидчице Костюк на турнире в Румынии

Даяна снова уступила Жасмин Паолини

ФОТО. Страшное столкновение Рюдигера и Трубина
Футбол | 12.10.2022, 08:27
ФОТО. Страшное столкновение Рюдигера и Трубина
ФОТО. Страшное столкновение Рюдигера и Трубина
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
Футбол | 12.10.2022, 17:11
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Футбол | 12.10.2022, 00:35
Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»
Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»
11.10.2022, 04:39
Футбол
«Напряженная атмосфера». Игроки Шахтера обеспокоены новостями из Украины
«Напряженная атмосфера». Игроки Шахтера обеспокоены новостями из Украины
10.10.2022, 18:29
Футбол
ФОТО. Дарья БИЛОДИД: «Сегодня мне 22, а родной Киев снова бомбят»
ФОТО. Дарья БИЛОДИД: «Сегодня мне 22, а родной Киев снова бомбят»
10.10.2022, 16:41
Другие виды
Легендарный игрок Динамо – в топ-100 лучших футболистов всех времен
Легендарный игрок Динамо – в топ-100 лучших футболистов всех времен
11.10.2022, 14:59 5
Футбол
Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
11.10.2022, 20:11 2
Футбол
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл сверстникам из Реала
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл сверстникам из Реала
11.10.2022, 15:07 4
Футбол
Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат
Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат
11.10.2022, 14:02 29
Футбол
Ушла с матчболов. Ястремская прервала ужасную серию из восьми поражений
Ушла с матчболов. Ястремская прервала ужасную серию из восьми поражений
10.10.2022, 16:19 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности