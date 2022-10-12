Лига Чемпионов
12.10.2022, FT 0 : 0
Лига чемпионов12 октября 2022, 22:30 | Обновлено 12 октября 2022, 22:35
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Атлетико – Брюгге – 0:0. Бельгийцы вышли в плей-офф ЛЧ. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов
12 октября 2022, 22:30 | Обновлено 12 октября 2022, 22:35
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Сегодня, 12 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Брюгге». Игра завершилась со счетом 0:0.
Благодаря этой ничье бельгийцы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 4-й тур
Группа В
«Атлетико» – «Брюгге» – 0:0
События матча
82’
Камаль Сова (Брюгге) получает красную карточку.
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