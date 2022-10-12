Атлетико – Брюгге – 0:0. Бельгийцы вышли в плей-офф ЛЧ. Видеообзор матча

Сегодня, 12 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Брюгге». Игра завершилась со счетом 0:0.

Благодаря этой ничье бельгийцы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 4-й тур

Группа В

«Атлетико» – «Брюгге» – 0:0