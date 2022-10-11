В среду, 12 октября, состоится матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором испанский «Атлетико Мадрид» на домашнем стадионе «Ванда Метрополитано» примет бельгийский «Брюгге». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Атлетико Мадрид

«Матрасники» по итогам прошлого сезона стали бронзовыми призерами чемпионата Испании, набрав 71 очко за 38 туров. До мадридского «Реала», который выиграл чемпионский титул, не хватило довольно много – 15 очков, что является расстоянием пяти побед. Впрочем, главное, что «Атлетико» в очередной раз вышел в Лигу чемпионов.

На экваторе группового этапа команда Диего Симеоне занимает последнее место в своем квартете, имея в активе лишь 3 балла. Впрочем, португальский «Порту» и немецкий «Байер» опережают «Атлетико» лишь за счет лучшей разницы мячей, так что испанский гранд по-прежнему имеет хорошие шансы на выход в плей-офф турнира. Однако для этого необходимо начать побеждать.

Брюгге

Чемпион Бельгии попал в довольно непростую группу, в которой, казалось бы, будет сложно бороться за путевку в еврокубковую весну. Однако в трех турах «черно-синие» неожиданно набрали максимальное количество очков, одержав три победы. Причем «Брюгге» удалось во всех трех поединках сохранить свои ворота на замке. Неделю назад бельгийцы забили два безответных мяча в ворота подопечных Симеоне.

Приобщился к этим успехам 27-летний украинец Эдуард Соболь, который принял участие во всех матчах бельгийского коллектива в Лиге чемпионов. Однако во всех трех случаях Соболь выходил на замену, а в общей сложности провел на футбольном поле лишь полчаса. В начале октября Эдуард открыл счет забитым мячам в этом сезоне, отличившись в матче чемпионата Бельгии с «Мехеленом».

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Атлетико» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.42 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Атлетико Мадрид»: Облак – Карраско, Мандава, Хименес, Савич, Молина, Гризманн, Витцель, Коке, Корреа, Матеус Кунья.

«Брюгге»: Миньоле – Мейер, Силла, Мехеле, Одои, Ванакен, Онидика, Нильсен, Сова, Ютгла, Бьюкенен.

12 октября, среда