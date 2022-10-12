Брюгге без Яремчука и Соболя выстоял против Атлетико и вышел в плей-офф ЛЧ
Бельгийцы расписали с испанцами ничью
Сегодня, 12 октября, состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе В.
Испанский «Атлетико» у себя на поле принимал гостей из Бельгии – «Брюгге». Игра завершилась со счетом 0:0. К слову, «Атлетико» переиграл своих соперников с точки зрения статистики: 59% владения мячом к 41%, 20 ударов, из которых 9 в створ и 12 угловых. У «Брюгге» всего 6 ударов, 2 попали в створ ворот, а по угловым – только один.
Сейчас «Брюгге» лидирует в группе с 10 очками. «Атлетико» расположился на втором месте с 4 пунктами. Кстати, благодаря этой ничье бельгийцы гарантировали себе место в 1/8 финала ЛЧ.
Отметим, что украинские футболисты Роман Яремчук и Эдуард Соболь начали матч со скамейки запасных и так и не появились на поле в составе гостей.
Лига Чемпионов. 4-й тур
Группа В
«Атлетико» – «Брюгге» – 0:0
Empate sin goles en el Cívitas @Metropolitano.— Atlético de Madrid (@Atleti) October 12, 2022
• #AúpaAtleti • #AtletiBrujas • #UCL • pic.twitter.com/2DzN66JSfX
YEEEEEES!! 𝐖𝐄 𝐃𝐈𝐃 𝐈𝐓!!! 💙🖤 #UCL #AtlClu pic.twitter.com/hrHJv8zPnn— Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 12, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У мадридцев он оказался даже несколько выше
Взамен игрок получил браслет Азовстали