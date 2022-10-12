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Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
12.10.2022, FT 0 : 0
Брюгге
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Лига чемпионов
12 октября 2022, 21:56 | Обновлено 12 октября 2022, 22:22
663
1

Брюгге без Яремчука и Соболя выстоял против Атлетико и вышел в плей-офф ЛЧ

Бельгийцы расписали с испанцами ничью

12 октября 2022, 21:56 | Обновлено 12 октября 2022, 22:22
663
1
Брюгге без Яремчука и Соболя выстоял против Атлетико и вышел в плей-офф ЛЧ
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Сегодня, 12 октября, состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе В.

Испанский «Атлетико» у себя на поле принимал гостей из Бельгии – «Брюгге». Игра завершилась со счетом 0:0. К слову, «Атлетико» переиграл своих соперников с точки зрения статистики: 59% владения мячом к 41%, 20 ударов, из которых 9 в створ и 12 угловых. У «Брюгге» всего 6 ударов, 2 попали в створ ворот, а по угловым – только один.

Сейчас «Брюгге» лидирует в группе с 10 очками. «Атлетико» расположился на втором месте с 4 пунктами. Кстати, благодаря этой ничье бельгийцы гарантировали себе место в 1/8 финала ЛЧ.

Отметим, что украинские футболисты Роман Яремчук и Эдуард Соболь начали матч со скамейки запасных и так и не появились на поле в составе гостей.

Лига Чемпионов. 4-й тур

Группа В

«Атлетико» – «Брюгге» – 0:0

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Атлетико Мадрид Брюгге Лига чемпионов Роман Яремчук Эдуард Соболь
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Источник Sport.ua
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Макс Максов
Міньйоле в цьому матчі, просто стіна! Шкода, що з українців ніхто не вийшов...
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