Брюгге без Яремчука и Соболя выстоял против Атлетико и вышел в плей-офф ЛЧ

Сегодня, 12 октября, состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе В.

Испанский «Атлетико» у себя на поле принимал гостей из Бельгии – «Брюгге». Игра завершилась со счетом 0:0. К слову, «Атлетико» переиграл своих соперников с точки зрения статистики: 59% владения мячом к 41%, 20 ударов, из которых 9 в створ и 12 угловых. У «Брюгге» всего 6 ударов, 2 попали в створ ворот, а по угловым – только один.

Сейчас «Брюгге» лидирует в группе с 10 очками. «Атлетико» расположился на втором месте с 4 пунктами. Кстати, благодаря этой ничье бельгийцы гарантировали себе место в 1/8 финала ЛЧ.

Отметим, что украинские футболисты Роман Яремчук и Эдуард Соболь начали матч со скамейки запасных и так и не появились на поле в составе гостей.

Лига Чемпионов. 4-й тур

Группа В

«Атлетико» – «Брюгге» – 0:0