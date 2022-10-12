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12 октября 2022, 20:40 |
688
6

Президент УЕФА: «Мы не видим причин для отстранения беларуси»

Александер Чеферин оригинально прокомментировал просьбу общественности наказать сообщника рф

12 октября 2022, 20:40 |
688
6
Президент УЕФА: «Мы не видим причин для отстранения беларуси»
Instagram. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал просьбу общественности отстранить сборную беларуси по такому же самому принципу, как и сборную россии:

«Это немного популизм требовать: «Отстраните всех!» На данный момент мы не видим причин для этого. Если что-то изменится, мы обязательно отреагируем. Политики должны уважать наши полномочия по принятию решений. Мы же не рассказываем политикам, что они должны делать».

Отметим, что по решению УЕФА беларусь должна проводить домашние матчи за пределами страны и без зрителей, однако она участвует во всех проходящих и предстоящих соревнованиях под эгидой союза.

Ранее УЕФА также предоставило помощь белорусской федерации футбола.

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сборная Беларуси по футболу УЕФА Александер Чеферин
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Источник Sport Bild
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Комментарии 6
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Andr Jackson
Просто ніхто не бачить, що Білорусь окупована рашистськими військами от і все, а те що з цієї території на нас летять ракети і літаки то цю продажну структуру не хвилює 
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+4
Rash VM
чефєрін - Підар козломордий. А єблорусія та сама кацапська підарасія і ніяк інакше
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+4
Макс Максов
Так треба просто очі відкрити! білорусь усіма способами допомагає рашистам, тільки крім прямого втручання військ... А ви не бачите причин!
Ответить
+3
Петр Яновский
Ой да не трогайте этих прости уток.
Ответить
+2
umnuy2
желаю тебе уроду всего плохого приплохого
Ответить
+2
zzg77
Та щоб тобі повилазило, цап смердючий!!!
Ответить
0
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