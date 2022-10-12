Президент УЕФА: «Мы не видим причин для отстранения беларуси»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал просьбу общественности отстранить сборную беларуси по такому же самому принципу, как и сборную россии:

«Это немного популизм требовать: «Отстраните всех!» На данный момент мы не видим причин для этого. Если что-то изменится, мы обязательно отреагируем. Политики должны уважать наши полномочия по принятию решений. Мы же не рассказываем политикам, что они должны делать».

Отметим, что по решению УЕФА беларусь должна проводить домашние матчи за пределами страны и без зрителей, однако она участвует во всех проходящих и предстоящих соревнованиях под эгидой союза.

Ранее УЕФА также предоставило помощь белорусской федерации футбола.