Невероятное решение. УЕФА не будет наказывать беларусь, а даже поможет ей

УЕФА не только не исключил беларусь из квалификации Евро-2024 из-за ее поддержки россии в войне против Украины, но и решил поддержать их федерацию.

Сообщается, что УЕФА будет бесплатно снабжать национальную и молодежную сборные беларуси экипировкой в 2022–2026 годах в рамках программы по поддержке малых и средних федераций.

Белорусские сборные уже получили новую форму от Erreà Sport. Национальная команда уже успела опробовать ее в матчах с казахстанцами и словаками в рамках Лиги наций.