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26 сентября 2022, 22:12 | Обновлено 26 сентября 2022, 22:34
3510
2

Невероятное решение. УЕФА не будет наказывать беларусь, а даже поможет ей

И в квалификации Евро поиграют, и в новой форме вдобавок

26 сентября 2022, 22:12 | Обновлено 26 сентября 2022, 22:34
3510
2
Невероятное решение. УЕФА не будет наказывать беларусь, а даже поможет ей
УЕФА

УЕФА не только не исключил беларусь из квалификации Евро-2024 из-за ее поддержки россии в войне против Украины, но и решил поддержать их федерацию.

Сообщается, что УЕФА будет бесплатно снабжать национальную и молодежную сборные беларуси экипировкой в 2022–2026 годах в рамках программы по поддержке малых и средних федераций.

Белорусские сборные уже получили новую форму от Erreà Sport. Национальная команда уже успела опробовать ее в матчах с казахстанцами и словаками в рамках Лиги наций.

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Источник Прессбол
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Пора бы штаб УЕФА перенести в город Харьков, Николаев, или Запорожье... может думать бы начали.
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Am
ЄбланИ
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