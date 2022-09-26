Невероятное решение. УЕФА не будет наказывать беларусь, а даже поможет ей
И в квалификации Евро поиграют, и в новой форме вдобавок
УЕФА не только не исключил беларусь из квалификации Евро-2024 из-за ее поддержки россии в войне против Украины, но и решил поддержать их федерацию.
Сообщается, что УЕФА будет бесплатно снабжать национальную и молодежную сборные беларуси экипировкой в 2022–2026 годах в рамках программы по поддержке малых и средних федераций.
Белорусские сборные уже получили новую форму от Erreà Sport. Национальная команда уже успела опробовать ее в матчах с казахстанцами и словаками в рамках Лиги наций.
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