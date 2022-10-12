Сандро ТОНАЛИ: «С таким судейством мы можем играть в баскетбол»

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали считает абсурдной красную карточку партнеру по команде Фикайо Томори в матче Лиги чемпионов против «Челси» (поражение 0:2):

«Во время игры происходит очень много подобных инцидентов. Если вы ставите пенальти и показываете красную карточку на 18-й минуте за такое касание, то с тем же успехом мы можем играть в баскетбол, где любое касание является фолом. У нас было несколько жёлтых карточек после нелепых штрафных в первом тайме.

Мы старались играть с гордостью и страстью, даже несмотря на то, что это было очень сложно в данных обстоятельствах. Это разочаровывает всех болельщиков, которые пришли сюда сегодня вечером, заполнили стадион и ожидали другого исхода. Мы благодарим их за то, что пришли».