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  4. Сандро ТОНАЛИ: «С таким судейством мы можем играть в баскетбол»
Лига чемпионов
12 октября 2022, 15:20 | Обновлено 12 октября 2022, 15:44
582
0

Сандро ТОНАЛИ: «С таким судейством мы можем играть в баскетбол»

Хавбек «Милана» недоволен удалением Фикайо Томори

12 октября 2022, 15:20 | Обновлено 12 октября 2022, 15:44
582
0
Сандро ТОНАЛИ: «С таким судейством мы можем играть в баскетбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали считает абсурдной красную карточку партнеру по команде Фикайо Томори в матче Лиги чемпионов против «Челси» (поражение 0:2):

«Во время игры происходит очень много подобных инцидентов. Если вы ставите пенальти и показываете красную карточку на 18-й минуте за такое касание, то с тем же успехом мы можем играть в баскетбол, где любое касание является фолом. У нас было несколько жёлтых карточек после нелепых штрафных в первом тайме.

Мы старались играть с гордостью и страстью, даже несмотря на то, что это было очень сложно в данных обстоятельствах. Это разочаровывает всех болельщиков, которые пришли сюда сегодня вечером, заполнили стадион и ожидали другого исхода. Мы благодарим их за то, что пришли».

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Сандро Тонали Милан Челси Милан - Челси Лига чемпионов Фикайо Томори
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Источник Sky Sport Italia
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