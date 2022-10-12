Шахтер пропустил самый поздний мяч в еврокубках

Мяч, забитый защитником «Реала» Антонио Рюдигером на 90+5-й минуте, стал самым поздним, пропущенным «Шахтером» в еврокубках в основное время матчей.

Ранее голкиперам горняков 5 раз доводилось вынимать мяч из сетки на 4-й компенсированной минуте встреч. Причем в четырех случаях, как и в поединке со «сливочными», эти голы оказывались решающими. 15 июня 2007-го и 30 сентября 2014-го оранжево-черные упускали победу в матчах с «Севильей» (2:2) и «Порту» (2:2), а 1 октября 2010-го и 7 ноября 2012-го - ничью в баталиях с «Барселоной» (1:2) и «Челси» (2:3).

К слову, гол Рюдигера оказался вдвойне юбилейным для «Реала» - 40-м во встречах с украинскими клубами и 20-м - в играх с «Шахтером».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние решающие голы, пропущенные украинскими клубами в еврокубках (в основное время матчей)

Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Автор гола Мин. Счет 28.11.2019 ЛЕ ГТ Динамо Мальме (г) Маркус РОЗЕНБЕРГ 90+6' 3:4 22.07.2021 ЛК КР2 Ворскла КуПС (г) Диого ТОМАС 90+6' 2:2 04.12.2012 ЛЧ ГТ Динамо Динамо З (г) Иван КРСТАНОВИЧ 90+5' 1:1 27.08.2015 ЛЕ КР4 Заря Легия (г) Ондрей ДУДА 90+5' 2:3 15.09.2016 ЛЕ ГТ Заря Фенербахче (д) Симон КЬЕР 90+5' 1:1 07.08.2018 ЛЧ КР3 Динамо Славия (г) Йозеф ГУШБАУЭР 90+5' 1:1 20.09.2018 ЛЕ ГТ Динамо Астана (д) Роман МУРТАЗАЕВ 90+5' 2:2 13.08.2019 ЛЧ КР3 Динамо Брюгге (д) Лои ОПЕНДА 90+5' 3:3 11.10.2022 ЛЧ ГТ Шахтер Реал (д) Антонио РЮДИГЕР 90+5' 1:1

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.