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Лига чемпионов
12 октября 2022, 13:37 | Обновлено 12 октября 2022, 13:42
381
0

Шахтер пропустил самый поздний мяч в еврокубках

Горняки упустили победу в матче с «Реалом» на 90+5-й минуте

12 октября 2022, 13:37 | Обновлено 12 октября 2022, 13:42
381
0
Шахтер пропустил самый поздний мяч в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Мяч, забитый защитником «Реала» Антонио Рюдигером на 90+5-й минуте, стал самым поздним, пропущенным «Шахтером» в еврокубках в основное время матчей.

Ранее голкиперам горняков 5 раз доводилось вынимать мяч из сетки на 4-й компенсированной минуте встреч. Причем в четырех случаях, как и в поединке со «сливочными», эти голы оказывались решающими. 15 июня 2007-го и 30 сентября 2014-го оранжево-черные упускали победу в матчах с «Севильей» (2:2) и «Порту» (2:2), а 1 октября 2010-го и 7 ноября 2012-го - ничью в баталиях с «Барселоной» (1:2) и «Челси» (2:3).

К слову, гол Рюдигера оказался вдвойне юбилейным для «Реала» - 40-м во встречах с украинскими клубами и 20-м - в играх с «Шахтером».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние решающие голы, пропущенные украинскими клубами в еврокубках (в основное время матчей)

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Автор гола

Мин.

Счет

28.11.2019

ЛЕ

ГТ

Динамо

Мальме (г)

Маркус РОЗЕНБЕРГ

90+6'

3:4

22.07.2021

ЛК

КР2

Ворскла

КуПС (г)

Диого ТОМАС

90+6'

2:2

04.12.2012

ЛЧ

ГТ

Динамо

Динамо З (г)

Иван КРСТАНОВИЧ

90+5'

1:1

27.08.2015

ЛЕ

КР4

Заря

Легия (г)

Ондрей ДУДА

90+5'

2:3

15.09.2016

ЛЕ

ГТ

Заря

Фенербахче (д)

Симон КЬЕР

90+5'

1:1

07.08.2018

ЛЧ

КР3

Динамо

Славия (г)

Йозеф ГУШБАУЭР

90+5'

1:1

20.09.2018

ЛЕ

ГТ

Динамо

Астана (д)

Роман МУРТАЗАЕВ

90+5'

2:2

13.08.2019

ЛЧ

КР3

Динамо

Брюгге (д)

Лои ОПЕНДА

90+5'

3:3

11.10.2022

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Реал (д)

Антонио РЮДИГЕР

90+5'

1:1

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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