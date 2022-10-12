Шахтер пропустил самый поздний мяч в еврокубках
Горняки упустили победу в матче с «Реалом» на 90+5-й минуте
Мяч, забитый защитником «Реала» Антонио Рюдигером на 90+5-й минуте, стал самым поздним, пропущенным «Шахтером» в еврокубках в основное время матчей.
Ранее голкиперам горняков 5 раз доводилось вынимать мяч из сетки на 4-й компенсированной минуте встреч. Причем в четырех случаях, как и в поединке со «сливочными», эти голы оказывались решающими. 15 июня 2007-го и 30 сентября 2014-го оранжево-черные упускали победу в матчах с «Севильей» (2:2) и «Порту» (2:2), а 1 октября 2010-го и 7 ноября 2012-го - ничью в баталиях с «Барселоной» (1:2) и «Челси» (2:3).
К слову, гол Рюдигера оказался вдвойне юбилейным для «Реала» - 40-м во встречах с украинскими клубами и 20-м - в играх с «Шахтером».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние решающие голы, пропущенные украинскими клубами в еврокубках (в основное время матчей)
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Автор гола
|
Мин.
|
Счет
|
28.11.2019
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо
|
Мальме (г)
|
Маркус РОЗЕНБЕРГ
|
90+6'
|
3:4
|
22.07.2021
|
ЛК
|
КР2
|
Ворскла
|
КуПС (г)
|
Диого ТОМАС
|
90+6'
|
2:2
|
04.12.2012
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Динамо З (г)
|
Иван КРСТАНОВИЧ
|
90+5'
|
1:1
|
27.08.2015
|
ЛЕ
|
КР4
|
Заря
|
Легия (г)
|
Ондрей ДУДА
|
90+5'
|
2:3
|
15.09.2016
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Заря
|
Фенербахче (д)
|
Симон КЬЕР
|
90+5'
|
1:1
|
07.08.2018
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Славия (г)
|
Йозеф ГУШБАУЭР
|
90+5'
|
1:1
|
20.09.2018
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо
|
Астана (д)
|
Роман МУРТАЗАЕВ
|
90+5'
|
2:2
|
13.08.2019
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Брюгге (д)
|
Лои ОПЕНДА
|
90+5'
|
3:3
|
11.10.2022
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Реал (д)
|
Антонио РЮДИГЕР
|
90+5'
|
1:1
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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