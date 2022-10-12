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Лига чемпионов
12 октября 2022, 11:13 | Обновлено 12 октября 2022, 11:23
440
0

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У Шахтера очень большие шансы пройти группу»

Есть хорошие шансы финишировать как минимум на 3-м месте

12 октября 2022, 11:13 | Обновлено 12 октября 2022, 11:23
440
0
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У Шахтера очень большие шансы пройти группу»
ФК Шахтер

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич оценил ничью 1:1 в матче Лиги чемпионов против «Реала». Команда с 5 очками занимает в группе 3-е место, но имеет хорошие шансы на еврокубковую весну, так как у «Селтика» только 1 пункт.

«Мы все вместе огорчены, потому что получили гол на последних секундах. И вместо большой победы ты потерял два очка. Но то, что ты именно теряешь два очка в матче с «Реалом» - этим можно гордиться. Команда сыграла очень хорошо, команда может гордиться. Мы заслужили по игре победить. Лассина Траоре мог делать счет 2:0. Ребята получили удовольствие от игры, выполнили установку. Но когда успокоимся, то поймем, что 1 пункт - это тоже хорошо».

«Мы знаем, что «Селтик» проиграл, у них 1 очко и еще матч с «Реалом» на Бернабеу. У нас очень большие шансы пройти группу. У «Реала» были моменты, было ощущение, что они могли обострить, однако в первом матче у них 35 ударов было. Сейчас не так. И если ты огорчен, что не обыграл «Реал», если ребята расстроены после ничьей...».

«Три месяца назад даже проекта такого не было. Меня спрашивали, куда я иду, что «Шахтер» будет делать без бразильцев. А мы показали, что у команды есть будущее, ребята бились друг за друга. Посмотрим, есть еще два матча, но если продолжим так играть, то шансы есть», - сказал Йовичевич.

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Источник Sport.ua
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