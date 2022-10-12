Ничья справедлива? Стали известны показатели xG Шахтера и Реала

Компания Wyscout подсчитала ключевую статистику вчерашнего поединка 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «Шахтер» - «Реал» (1:1).

Показатель ожидаемых голов (xG) донецкой команды в этом матче составил 0,93. У «Реала» он оказался равен 1,26.

Украинская команда нанесла по воротам соперника 10 ударов, из них 2 – в створ. Испанцы пробивали 17 раз, 5 – в створ.

Индивидуально самый высокий показатель xG в стане «Шахтера» зафиксирован у автора гола Александра Зубкова – 0,43. Вингер «горняков» для этого нанес 5 ударов, 2 – в створ, причем только он из стана донецкой команды сумел попадать в створ ворот.

Самый высокий показатель xG в составе «Реала» имеет центрфорвард Карим Бензема – 0,48. Француз четырежды пробивал по воротам, и дважды его удары приходились в створ.