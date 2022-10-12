ФОТО. Бондаренко получил от УЕФА награду лучшего игрока матча с Реалом

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в Варшаве сыграл вничью с мадридским «Реалом» (1:1).

22-летний полузащитник «горняков» Артем Бондаренко, который отыграл весь поединок, получил от УЕФА награду лучшего игрока встречи.

Напомним, от авторитетного портала WhoScored Бондаренко получил среднюю оценку, а лучшим в составе «Шахтер» был признан Александр Зубков.