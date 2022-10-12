ФОТО. Бондаренко получил от УЕФА награду лучшего игрока матча с Реалом
Хавбек «Шахтера» отыграл поединок против «сливочных» на очень высоком уровне
В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в Варшаве сыграл вничью с мадридским «Реалом» (1:1).
22-летний полузащитник «горняков» Артем Бондаренко, который отыграл весь поединок, получил от УЕФА награду лучшего игрока встречи.
Напомним, от авторитетного портала WhoScored Бондаренко получил среднюю оценку, а лучшим в составе «Шахтер» был признан Александр Зубков.
⭐️ 𝙈𝘼𝙉 𝙊𝙁 𝙏𝙃𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 ⭐️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 11, 2022
⚒ Артем Бондаренко 🧡#Shakhtar #ШахтарРеал #UCL pic.twitter.com/oxdJ3ERGyO
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