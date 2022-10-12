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Украина. Премьер лига
12 октября 2022, 05:25 |
1078
0

ФОТО. Бондаренко получил от УЕФА награду лучшего игрока матча с Реалом

Хавбек «Шахтера» отыграл поединок против «сливочных» на очень высоком уровне

12 октября 2022, 05:25 |
1078
0
ФОТО. Бондаренко получил от УЕФА награду лучшего игрока матча с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Бондаренко (слева)

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в Варшаве сыграл вничью с мадридским «Реалом» (1:1).

22-летний полузащитник «горняков» Артем Бондаренко, который отыграл весь поединок, получил от УЕФА награду лучшего игрока встречи.

Напомним, от авторитетного портала WhoScored Бондаренко получил среднюю оценку, а лучшим в составе «Шахтер» был признан Александр Зубков.

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Источник Sport.ua
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