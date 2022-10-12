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Лига чемпионов
12 октября 2022, 04:50 | Обновлено 12 октября 2022, 04:51
95
0

WhoScored: Зубков – лучший игрок Шахтера в матче с Реалом

Игра Анатолий Трубина снова оценена более высоко, чем Андрея Лунина

12 октября 2022, 04:50 | Обновлено 12 октября 2022, 04:51
95
0
WhoScored: Зубков – лучший игрок Шахтера в матче с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в Варшаве сыграл вничью с мадридским «Реалом» (1:1).

По версии WhoScored, лучшим игроком в составе «горняков» стал Александр Зубков, открывший счет в начале второго тайма. У него оценка 7,7.

В составе «Реала» самую высокую оценку получил также автор забитого мяча – Антонио Рюдигер – 8,6 балла.

Также стоит отметить, что игра вратаря «Шахтера» Анатолий Трубина снова оценена более высоко (6,9), чем украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина (6,4).

Напомним, на прошлой неделе «Шахтер» уступил «Реалу» (1:2) в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.

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WhoScored Александр Зубков Шахтер Донецк Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Шахтер - Реал Антонио Рюдигер
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Источник Sport.ua
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