В матче 4-го тура Лиги чемпионов РБ «Лейпциг» на выезде победил «Селтик» со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Тимо Вернера на 75-й и Эмиля Форсберга на 84-й минуте матча.

Лига чемпионов. Группа F

4-й тур, 11 октября

Селтик (Шотландия) – РБ Лейпциг (Германия) – 0:2

Голы: Вернер, 75, Форсберг, 84.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Вернер, 75 мин

ГОЛ! 0:2. Форсберг, 84 мин