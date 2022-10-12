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Селтик
11.10.2022, FT 0 : 2
РБ Лейпциг
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Лига чемпионов
12 октября 2022, 01:27 | Обновлено 12 октября 2022, 01:46
65
0

Селтик – РБ Лейпциг – 0:2. Вернер и Форсберг. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

12 октября 2022, 01:27 | Обновлено 12 октября 2022, 01:46
65
0
Селтик – РБ Лейпциг – 0:2. Вернер и Форсберг. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Лиги чемпионов РБ «Лейпциг» на выезде победил «Селтик» со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Тимо Вернера на 75-й и Эмиля Форсберга на 84-й минуте матча.

Лига чемпионов. Группа F

4-й тур, 11 октября

Селтик (Шотландия) – РБ Лейпциг (Германия) – 0:2

Голы: Вернер, 75, Форсберг, 84.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Вернер, 75 мин

ГОЛ! 0:2. Форсберг, 84 мин

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Форсберг (РБ Лейпциг).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (РБ Лейпциг).
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Селтик РБ Лейпциг Тимо Вернер Эмиль Форсберг Лига чемпионов видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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