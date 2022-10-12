Лига Чемпионов
11.10.2022, FT 0 : 2
Лига чемпионов12 октября 2022, 00:07 | Обновлено 12 октября 2022, 00:21
619
0
Шахтер – на 3-м месте. РБ Лейпциг комфортно второй раз обыграл Селтик
Победу гостям принесли голы Тимо Вернера и Эмиля Форсберга
12 октября 2022, 00:07 | Обновлено 12 октября 2022, 00:21
619
0
В матче 4-го тура Лиги чемпионов РБ «Лейпциг» на выезде победил «Селтик» со счетом 2:0.
Победу гостям принесли голы Тимо Вернера на 75-й и Эмиля Форсберга на 84-й минуте матча.
Лига чемпионов. Группа F
4-й тур, 11 октября
Селтик (Шотландия) – РБ Лейпциг (Германия) – 0:2
Голы: Вернер, 75, Форсберг, 84
Турнирная таблица после 4-го тура
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