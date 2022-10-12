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Селтик
11.10.2022, FT 0 : 2
РБ Лейпциг
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Лига чемпионов
12 октября 2022, 00:07 | Обновлено 12 октября 2022, 00:21
619
0

Шахтер – на 3-м месте. РБ Лейпциг комфортно второй раз обыграл Селтик

Победу гостям принесли голы Тимо Вернера и Эмиля Форсберга

12 октября 2022, 00:07 | Обновлено 12 октября 2022, 00:21
619
0
Шахтер – на 3-м месте. РБ Лейпциг комфортно второй раз обыграл Селтик
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Лиги чемпионов РБ «Лейпциг» на выезде победил «Селтик» со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Тимо Вернера на 75-й и Эмиля Форсберга на 84-й минуте матча.

Лига чемпионов. Группа F

4-й тур, 11 октября

Селтик (Шотландия) – РБ Лейпциг (Германия) – 0:2

Голы: Вернер, 75, Форсберг, 84

Турнирная таблица после 4-го тура

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Лига чемпионов РБ Лейпциг Селтик Тимо Вернер Эмиль Форсберг
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Источник Sport.ua
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