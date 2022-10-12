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Лига Чемпионов
Боруссия Д
11.10.2022, FT 1 : 1
Севилья
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Лига чемпионов
12 октября 2022, 01:43 | Обновлено 12 октября 2022, 01:47
45
0

Боруссия Д – Севилья – 1:1. Как забил Беллингем. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

12 октября 2022, 01:43 | Обновлено 12 октября 2022, 01:47
45
0
Боруссия Д – Севилья – 1:1. Как забил Беллингем. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» и «Севилья» сыграли вничью (1:1).

Счет на 18-й минуте открыл защитник гостей Танги Ньянзу, а у хозяев вскоре отличился Джуд Беллингем.

В группе G лидирует «Ман Сити» (10 очков), «Боруссия» Д набрала 7 пунктов, а «Севилья» и «Копенгаген» (по 2 очка) будут вести борьбу за третье место и переход в Лигу Европы.

Лига чемпионов. Группа G

4-й тур, 11 октября

Боруссия Дортмунд (Германия) – Севилья (Испания) – 1:1

Голы: Беллингем, 35 – Ньянзу, 18

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Ньянзу, 18 мин

ГОЛ! 1:1. Беллингем, 35 мин.

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Боруссия Д).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Ньянзу Куасси (Севилья).
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Севилья Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Джуд Беллингем Танги Ньянзу Куасси видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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