В матче 4-го тура Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» и «Севилья» сыграли вничью (1:1).

Счет на 18-й минуте открыл защитник гостей Танги Ньянзу, а у хозяев вскоре отличился Джуд Беллингем.

В группе G лидирует «Ман Сити» (10 очков), «Боруссия» Д набрала 7 пунктов, а «Севилья» и «Копенгаген» (по 2 очка) будут вести борьбу за третье место и переход в Лигу Европы.

Лига чемпионов. Группа G

4-й тур, 11 октября

Боруссия Дортмунд (Германия) – Севилья (Испания) – 1:1

Голы: Беллингем, 35 – Ньянзу, 18

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Ньянзу, 18 мин

ГОЛ! 1:1. Беллингем, 35 мин.