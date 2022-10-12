Боруссия Д – Севилья – 1:1. Как забил Беллингем. Видео голов и обзор матча
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В матче 4-го тура Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» и «Севилья» сыграли вничью (1:1).
Счет на 18-й минуте открыл защитник гостей Танги Ньянзу, а у хозяев вскоре отличился Джуд Беллингем.
В группе G лидирует «Ман Сити» (10 очков), «Боруссия» Д набрала 7 пунктов, а «Севилья» и «Копенгаген» (по 2 очка) будут вести борьбу за третье место и переход в Лигу Европы.
Лига чемпионов. Группа G
4-й тур, 11 октября
Боруссия Дортмунд (Германия) – Севилья (Испания) – 1:1
Голы: Беллингем, 35 – Ньянзу, 18
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Ньянзу, 18 мин
ГОЛ! 1:1. Беллингем, 35 мин.
События матча
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