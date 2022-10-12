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Лига Чемпионов
Боруссия Д
11.10.2022, FT 1 : 1
Севилья
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Лига чемпионов
12 октября 2022, 00:23 | Обновлено 12 октября 2022, 00:30
43
0

Боруссия Д и Севилья разошлись миром. Испанцы будут бороться за 3-е место

На гол Танги Ньянзу вскоре для хозяев ответил Джуд Беллингем

12 октября 2022, 00:23 | Обновлено 12 октября 2022, 00:30
43
0
Боруссия Д и Севилья разошлись миром. Испанцы будут бороться за 3-е место
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» и «Севилья» сыграли вничью (1:1).

Счет на 18-й минуте открыл защитник гостей Танги Ньянзу, а у хозяев вскоре отличился Джуд Беллингем.

В группе G лидирует «Ман Сити» (10 очков), «Боруссия» Д набрала 7 пунктов, а «Севилья» и «Копенгаген» (по 2 очка) будут вести борьбу за третье место и переход в Лигу Европы.

Лига чемпионов. Группа G

4-й тур, 11 октября

Боруссия Дортмунд (Германия) – Севилья (Испания) – 1:1

Голы: Беллингем, 35 – Ньянзу, 18

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Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Севилья Джуд Беллингем Танги Ньянзу Куасси
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Источник Sport.ua
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