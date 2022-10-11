Со мной это впервые. Луческу поведал, что происходило при воздушной тревоге

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что происходило во время воздушной тревоги в матче киевлян против «Руха» (3:0). в 6-м туре УПЛ:

«Все должны были идти в убежище. Это довольно странно. Вы уходите с поля, укрываетесь в убежище и сидите там, глядя друг на друга, не зная, что происходит. Игроки смотрят в свои телефоны, общаются с родителями или родственниками из других регионов Украины, получают информацию о том, что происходит. Хорошо, что все закончилось без каких-либо других последствий!

Все футболисты ожидают пройти через такие ситуации. Все проинструктированы о правилах поведения в случае чрезвычайной ситуации. Сразу мы уходим с поля, это решает арбитр. А когда снова выходим на поле, мы обязаны подписать какие-то документы, что согласны, чтобы матч возобновился. Я тоже подписал этот документ.

В Украине и раньше случалось, что матчи прерывали из-за сигналов тревоги, но со мной такое случилось впервые. Пришлось пережить еще один такой опыт: футбол во время войны!»

На 80-й минуте подопечные Мирчи Луческу вели 2:0, когда игра была прервана из-за воздушной тревоги. Судья отправил обе команды в убежище, и свет на стадионе был выключен. Матч был возобновлен спустя час и закончился со счетом 3:0.