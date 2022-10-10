АНЧЕЛОТТИ: «Я говорил с Йовичевичем. Мы солидарны с Шахтером и уважаем их»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конференцию накануне матча Лиги чемпионов с «Шахтером», который состоится 11 октября в Варшаве.

«Квалификация в групповом этапе – первая цель сезона. Чем скорее, тем лучше. Это может дать больше энергии для национальных соревнований. Но надо помнить, что «Реалу» в Лиге чемпионов нельзя думать о том, чтобы не сыграть матч серьезно. Если повезет пройти дальше завтра, мы сыграем еще два полных матча и будет хотеть их выиграть».

Я разговаривал с Йовичевичем в первом матче. Они работают с большим трудом, мы солидарны с ними и очень уважаем их. Желание играть с такими трудностями означает для них очень много. Они хотят создать хороший имидж для команды и страдающего украинского народа».