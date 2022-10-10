Карло АНЧЕЛОТТИ: «Андрей Лунин обладает качествами великого вратаря»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру украинского голкипера Андрея Лунина накануне матча Лиги чемпионов с «Шахтером», который состоится 11 октября в Варшаве.

Украинский вратарь Андрей Лунин снова начнет в основе игру против команды из Украины. Однако Анчелотти сказал, что бельгиец Тибо Куртуа чувствует себя лучше и может вернуться в ворота на Эль-Класико.

Анчелотти: «Андрей довольно застенчивый. Он не тот человек, который слишком много болтает, это нормально, что все происходящее влияет на него, как и на всех в Украине. Единственное, что мы можем сделать – это проявить солидарность. Если ему что-нибудь понадобится, мы здесь, чтобы помочь ему.

У него все хорошо. Он молод. У него много хороших качеств. Эти игры помогают ему набраться опыта и знаний, а это единственное, что ему нужно, потому что он обладает качествами великого вратаря.

Винисиус Жуниор – один из игроков, которых я должен оценить, потому что он сыграл все матчи. Он играл в субботу вечером, а сегодня у нас была поездка, мы должны оценить (его состояние).

Карим Бензема чувствует себя хорошо. Мы уверены, что он начнет игру завтра. Тони Кроос и Ферлан Менди свежи и будут играть.

Тибо Куртуа чувствует себя лучше, он планирует начать тренироваться в четверг, чтобы быть готовым к Эль-Классико в воскресенье».