Роман ЗОЗУЛЯ: «Типичное поведение для сцикливого мо&каль&ького главноЧмони»

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины по футболу Роман Зозуля в своем Facebook прокомментировал обстрел украинских городов российскими террористами:

«Массированная ракетная атака по мирным городам – агония, предсмертные конвульсии Кощея, который очень даже умирающий. За 2 месяца сплошных провалов на фронтах, единственное, что ему остается – лупить дальнобойными ракетами по мирным. Подло, низменно, в спину безоружным и незащищенным гражданским. Типичное поведение для сцикливого мо&каль&ького главноЧмони.

Сегодняшние ракеты в очередной раз всколыхнули страну. Всколыхнули на новую волну ненависти к ру&не, еще большие донаты на ВСУ и сплоченность против врага. Никакой паники, только четкие и слаженные действия. Никто никуда больше не убегает, все остаются на своих местах и продолжают делать свое дело. И это еще один фронт на котором этот гнилой выскребок проиграл. Ибо что это за террор такой, в котором основная функция «запугать» больше не работает?! (Хотя признать рашу государством-спонсором терроризма мир обязан как можно быстрее!).

Я знаю, что ВСУ зачистит от скорлупы нашу землю, а мы будем поддерживать их всеми возможными способами.

Нас не сломать! Выстоим и победим!».

Ранее Роман поздравил путина с днем рождения, а также прокомментировал свое отношения к таким украинцам, как Тимощук.