Роман ЗОЗУЛЯ: «У таких, как Тимощук, нужно просто забирать паспорт»

Украинский нападающий Роман Зозуля высказался на счет тех, кто продолжает сотрудничать с россией:

– Как в футбольном сообществе относятся к тем, кто не разорвал отношения с россией? Осуждаешь ли ты таких, как Анатолий Тимощук?

– Его отец с первых дней полномасштабной войны находится в территориальной обороне Луцка. Я не могу найти ответ, почему так.

После 2014 года я перестал общаться с футболистами, которые играют в россии, потому что началась война и у нас были разные взгляды на это.

Я не знаю, как прокомментировать поступок Тимощука. Его только Бог накажет за то, что он сделал. Я с ним общался раньше, до войны. Мы молодые пришли в сборную, так он нас поддерживал. Был тогда классный капитан, классный парень.

Что произошло? Не знаю. Надо просто у таких людей забирать паспорт. Он не заслуживает называться украинцем. Все. Не знаю, можно ли по закону так просто забрать паспорт, но нужно это сделать. Чтобы никогда в жизни его нога не смогла ступить на нашу территорию.

Таких много есть. Если им нравится, пусть там и живут. Недолго им осталось. Недолго еще осталось до нашей победы, а потом начнется: «а я тихо», «а я помогал», «а я не для пиара», «а я 10 батальонов одел». Не поможет это.

Ранее Роман постфактум поздравил бункерного деда с днем рождения.