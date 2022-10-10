ЙОВИЧЕВИЧ: «Все мы будем украинцами. И еще 40 миллионов украинцев будет»

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич дал пресс-конференцию накануне матча Лиги чемпионов с «Реалом», который состоится 11 октября в Варшаве:

– Игор, вы не раз говорили, что Украина – не чужая для вас страна, а второй дом. Какие чувства вызывает у вас то, что происходит сегодня в Украине? Насколько сложно концентрироваться при таких событиях на завтрашнем матче?



– Мы победим. Мы победим. Невозможно уничтожить нас, наш дух, единство. Можно временно испортить нам настроение, но уничтожить нас невозможно. Вместе мы сильны. Мы, спортсмены, воспринимаем это как общую ответственность, мы близко принимаем все происходящее в стране и чувствуем огромнейшую эмпатию. У многих моих футболистов семьи находятся на территории Украины, и это влияет на нас, но не уничтожит наш моральный дух. Мы будем сражаться так же, как сражаются Вооруженные силы за нас и за нашу свободу. Это минимум того, как мы можем показать наше уважение, – сражаться в завтрашней игре с первой и до последней минуты.

– Испанской прессе очень понравилось, как Анатолий Трубин играл на «Сантьяго Бернабеу». Что можете сказать о его будущем и его игре?



– У каждой команды, которая сражается на самом высоком уровне, есть топ-вратарь. И если взять прошлый сезон, то «Реалу» было бы сложно выиграть Лигу чемпионов без Тибо Куртуа. Это топ-уровень. Настолько же важен и Анатолий Трубин для нас, для выполнения самых высоких целей, которые «Шахтер» ставит перед собой. И та игра, которую он показал на «Сантьяго Бернабеу», – это его визитная карточка на европейском уровне. Но это не впервые. Возможно, «Бернабеу» увидел его только сейчас в таком свете, но мы видим такую игру Трубина часто. Его позиция и статус в сборной тоже доказательство его таланта. Уверен, он сделает прекрасную карьеру. Он очень важен не только на той ответственной позиции, которую занимает. Конечно, бывают матчи, когда молодой парень делает меньше, но в целом он – топ. Так же, как и Куртуа.

– С учетом сегодняшней ситуации, насколько целесообразно проводить матч «Шахтера» и «Динамо» во Львове?

– Сейчас эмоции смешанные, знаете. И в первую очередь, важны люди. Каждый из нас имеет семью на территории Украины, мы переживаем за эту ситуацию, но все равно отменять игру не будут. Не знаем, что будет через неделю, какая будет ситуация. Знаем, что «Александрия» сегодня, естественно, не играет. Кто будет думать сейчас о футболе, когда есть вещи намного важнее. Но нам завтра не получится отменить матч – будем вынуждены выйти на поле и показать, что мы сражаемся друг за друга и представляем украинский народ. Украинцы должны видеть, что мы сражаемся и отдаем все силы на поле. Потому что это наша ответственность. Тактически мы рассматривали игру: считаем, что можем прибавить относительно последней встречи на «Сантьяго Бернабеу» и показать все лучшее, на что способны.

– В Мадриде в старте вышли 11 украинцев. Каким будет завтра состав «Шахтера»?

– Все будут украинцами. И Тейлор, и я, и Лассина Траоре, и Джурасек. Все – украинцы завтра. И еще 40 миллионов украинцев будет. И еще 10 миллионов за границей.

– Сейчас у вашей команды трудности с логистикой и перемещением. Как справляетесь?

– Мы сфокусированы на прогрессе. Попали в специфическую ситуацию, и это нас мотивирует улучшать свою игру и показать, что у нас хорошая молодая команда. Строим фундамент для будущего, но живем в сложное для Украины время. Домашние матчи чемпионата играем во Львове, игры Лиги чемпионов принимаем здесь, и на матчи еврокубков нам приходится много путешествовать. Мы постоянно в пути и постоянно перемещаемся, конечно, усталость на фоне этого ощущается. У нас почти нет выходных из-за постоянных поездок. Наша подготовка кардинально отличается от привычной подготовки других команд к матчам Лиги чемпионов. Но у нас сильный менталитет, мы продолжаем быть сконцентрированными и хотим показать всему миру, что мы – молодая и хорошая команда. Эта ситуация не на всю жизнь, это все должно закончиться. Я хочу не просто сказать об этом в интервью и дальше пойти тренироваться, я хочу дать вам сигнал помочь нам закончить эту войну! Закончить эту войну нужно вместе! Вы видите, что сейчас происходит, и это ужасно. Это не только о футболе, футбол может показать случившееся, так как футбол движет эмоциями. Сейчас мы говорим не о футболе, а о жизни в общем. Вы хотите быть свободными, хотите спокойно спать, и я также хочу спать без взрывов бомб. Помогите нам, это важно! Это – жизнь!

– После утренней атаки на Украину какие слова вы говорите игрокам, чтобы настроить их на такой важный матч?

– Бывают ситуации, когда нет необходимости много говорить. У нас один взгляд на эти события. Просто смотришь в глаза парням и этим поддерживаешь их. Мы все вместе и прекрасно понимаем ситуацию, которая произошла. Но мы сильнее вместе. У каждого есть семья, каждый переживает за нее, но мы должны преодолеть и это препятствие. Не сдаемся. Вечером будем все вместе на тренировке, потому что мы все равно должны быть сфокусированы на завтрашнем матче. Мы должны его сыграть, и сыграть на таком уровне, чтобы вся Украина гордилась нами. И минимум, что они увидят завтра, – это смелый «Шахтер», который будет сражаться за очки. Потому что, к сожалению, все вы – болельщики, журналисты, люди – забудете, что мы сейчас чувствуем в душе. Это футбол. Все хотят видеть команду, которая хорошо играет, создает моменты, действует агрессивно. Но то, что было до матча, многие забывают. Это знаем только мы. И это есть наша мощь, наша сила, наше единство.

– За счет чего «Шахтер» может завтра добиться положительного результата?

– Завтра нас ждет большой день, очень важный матч. Последний матч показал, что мы можем играть в хороший футбол с действующим победителем Лиги чемпионов, лучшей командой Европы. Впереди у нас 90 минут второго матча, и все может случиться. Мы должны показать высочайший уровень завтра, сделав некоторые коррективы после минувшей игры. Мы должны быть еще смелее, еще яростнее в атаке. Нам надо устранить некоторые проблемы в середине поля, где необходимо наладить хорошее движение мяча. Потому что мы знаем – «Реал» очень и очень опасен в продвижении мяча. В целом мы должны быть собой. Должны играть так, как играем в чемпионате, как мы играли в первой игре с «Реалом», особенно во втором тайме, когда на «Бернабеу» мы создали два-три момента и увидели, на что способны. Мы должны быть компетентны завтра, и, я надеюсь, это будет хорошая игра для нас.