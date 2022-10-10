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Чемпионат мира
10 октября 2022, 21:30 | Обновлено 10 октября 2022, 21:49
769
4

ВИДЕО. Уничтожить нас нельзя! Йовичевич отреагировал на ракетные обстрелы

Главный тренер «Шахтера» сообщил, что террор не уничтожит моральный дух

10 октября 2022, 21:30 | Обновлено 10 октября 2022, 21:49
769
4
ВИДЕО. Уничтожить нас нельзя! Йовичевич отреагировал на ракетные обстрелы
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич накануне матча Лиги чемпионов с «Реалом», который состоится 11 октября в Варшаве, отреагировал на ракетные обстрелы территории Украины рашистскими оккупантами:

– Мы победим. Мы победим. Невозможно уничтожить нас, наш дух, единство. Можно временно испортить нам настроение, но уничтожить нас невозможно. Вместе мы сильны. Мы, спортсмены, воспринимаем это как общую ответственность, мы близко принимаем все происходящее в стране и чувствуем огромнейшую эмпатию.

У многих моих футболистов семьи находятся на территории Украины, и это влияет на нас, но не уничтожит наш моральный дух. Мы будем сражаться так же, как сражаются Вооруженные силы за нас и за нашу свободу. Это минимум того, как мы можем показать наше уважение, – сражаться в завтрашней игре с первой и до последней минуты.

ВИДЕО Sport.ua. Уничтожить нас нельзя! Йовичевич отреагировал на ракетные обстрелы

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Источник Sport.ua
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SevaCherkago
Дякую, Ігоре, за душевні слова
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+8
pas2012
Респект Йові!Респект ЗСУ!!!Слава Україні!
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+8
Виктор Войцеховский
В Копанке главный патриот Украины - хорват. И почему я не удивлен 
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+1
maverik
Огромное уважение к этому человеку ! Дуже порядна людина та дійсно 
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+1
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