ВИДЕО. Уничтожить нас нельзя! Йовичевич отреагировал на ракетные обстрелы

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич накануне матча Лиги чемпионов с «Реалом», который состоится 11 октября в Варшаве, отреагировал на ракетные обстрелы территории Украины рашистскими оккупантами:

– Мы победим. Мы победим. Невозможно уничтожить нас, наш дух, единство. Можно временно испортить нам настроение, но уничтожить нас невозможно. Вместе мы сильны. Мы, спортсмены, воспринимаем это как общую ответственность, мы близко принимаем все происходящее в стране и чувствуем огромнейшую эмпатию.

У многих моих футболистов семьи находятся на территории Украины, и это влияет на нас, но не уничтожит наш моральный дух. Мы будем сражаться так же, как сражаются Вооруженные силы за нас и за нашу свободу. Это минимум того, как мы можем показать наше уважение, – сражаться в завтрашней игре с первой и до последней минуты.

ВИДЕО Sport.ua. Уничтожить нас нельзя! Йовичевич отреагировал на ракетные обстрелы