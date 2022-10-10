Португальский клуб хочет подписать защитника Шахтера
Витао может вернуться в Европу
Центральный защитник «Шахтера» Витао, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны уехал на родину, подписав временное соглашение по механизму ФИФА с «Интернасьоналом», вскоре может вернуться в Европу.
Впрочем, речь не идет о выступлениях Витао за «Шахтер». В услугах центрбека заинтересован неназванный португальский клуб, который хотел бы усилиться бразильцем на следующий сезон.
«Интернасьонал», который имеет договор с Витао до июля следующего года, хотел бы выкупить контракт защитника у «горняков», но из-за напряженных отношений с украинским клубом его идея может сорваться.
Ранее в «Интернасьонале» заявляли, что «Шахтер» не называл им сумму, за которую готов продать Витао, но предположили, что речь пойдет более чем о 2 миллионах евро.
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