Конкретики нет. Шахтер не назвал Интернасьоналу цену на Витао

Президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос опроверг информацию о том, что его клуб может выкупить у «Шахтера» центрального защитника Витао за 2 миллиона евро.

По словам руководителя «колорадос», донецкий клуб не назвал цену, за которую готов продать бразильского защитника. При этом, Барселлос полагает, что речь пойдет о более высокой стоимости, нежели указывалась в СМИ.

Также в «Интернасьонале» надеются, что найдут инвестора, который поможет осуществить клубу выкуп Витао у «Шахтера».

Напомним, Витао перешел в «Интернасьонал», воспользовавшись механизмом ФИФА, и заключил временное трудовое соглашение, срок которого истекает летом 2023 года.