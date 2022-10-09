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  4. Конкретики нет. Шахтер не назвал Интернасьоналу цену на Витао
Бразилия
09 октября 2022, 11:42 |
279
0

Конкретики нет. Шахтер не назвал Интернасьоналу цену на Витао

Однако бразильский клуб хочет сохранить центрбека в составе

09 октября 2022, 11:42 |
279
0
Конкретики нет. Шахтер не назвал Интернасьоналу цену на Витао
Getty Images/Global Images Ukraine. Витао (справа)

Президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос опроверг информацию о том, что его клуб может выкупить у «Шахтера» центрального защитника Витао за 2 миллиона евро.

По словам руководителя «колорадос», донецкий клуб не назвал цену, за которую готов продать бразильского защитника. При этом, Барселлос полагает, что речь пойдет о более высокой стоимости, нежели указывалась в СМИ.

Также в «Интернасьонале» надеются, что найдут инвестора, который поможет осуществить клубу выкуп Витао у «Шахтера».

Напомним, Витао перешел в «Интернасьонал», воспользовавшись механизмом ФИФА, и заключил временное трудовое соглашение, срок которого истекает летом 2023 года.

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Витао Шахтер Донецк Интернасьонал трансферы УПЛ трансферы Алессандро Барселлос
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Источник Revista Colorada
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