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  4. Интернасьонал может выкупить Витао у Шахтера за 2 миллиона евро
Украина. Премьер лига
03 августа 2022, 13:25 |
177
0

Интернасьонал может выкупить Витао у Шахтера за 2 миллиона евро

В бразильском клубе довольны игрой центрального защитника

03 августа 2022, 13:25 |
177
0
Интернасьонал может выкупить Витао у Шахтера за 2 миллиона евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Витао

Бразильский «Интернасьонал» заинтересован в подписании полноценного контракта с 22-летним центрбеком «Шахтера» Витао.

Несколько дней назад украинский клуб потребовал от «колорадос» вернуть Витао обратно, мотивировав это тем, что «Интернасьонал» не имел права подписывать и регистрировать футболиста в одностороннем порядке до 1 августа, даже пользуясь решением ФИФА о возможности легионеров приостанавливать действие контрактов с клубами из Украины.

В «Интернасьонале» в целом уверены в том, что требование «Шахтера» никак не повлияет на будущее Витао, и тот останется в Бразилии, но игрой центрбека в стане «колорадос» довольны и готовы рассмотреть возможность с полноценным выкупом игрока у «горняков».

«Интернасьонал» полагает, что для совершения трансфера будет достаточно 2 миллионов евро. Бразильцы хотят вскоре связаться с «горняками», чтобы уточнить позицию украинского клуба и детали возможной сделки.

Напомним, что помимо Витао «Шахтер» хочет вернуть другого бразильца – Маркиньоса Сиприано, вокруг трансфера которого разгораются серьезные страсти.

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Источник Portal do Colorado
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