Шахтер потребовал от Интернасьонала вернуть Витао
У «горняков» ряд претензий к бразильским клубам
Донецкий «Шахтер» требует от «Интернасьонала» немедленного возвращения центрального защитника Витао.
Футболист перешел в «Интернасьонал» еще в апреле, но его аренда была краткосрочной – до 30 июня. После того, как ФИФА разрешила легионерам приостанавливать срок действия контрактов с украинскими клубами до 30 июня 2023 года, Витао вновь договорился с «Интернасьоналом» и решил остаться в Бразилии еще на год.
Однако, согласно дополнительным пояснениям, последовавшим со стороны ФИФА, Витао без решения трансферных вопросов с «Шахтером» мог быть заявлен игроком «Интернасьонала» не ранее 1 августа, в то время как центрбек в июле провел два матча за «колорадос» в бразильской Серии А.
«Интернасьонал» уже заявил, что ему известно о претензии со стороны «Шахтера», но бразильский клуб относится к ней спокойно и полностью уверен в том, что действовал исключительно в рамках регламентных норм ФИФА.
Накануне появилась информация о том, что «Шахтер» потребовал от «Крузейро» немедленно вернуть Маркиньоса Сиприано, по которому у «горняков» есть трансферное предложение на 1,5 миллиона евро от швейцарского «Сьона».
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Хай гірники подають в суд і затягають усіх, хто хоче нажитися на нещастях українського клубу, по судах! І непогано б відсудити з них хорошу компенсацію.