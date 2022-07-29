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  4. Шахтер потребовал от Интернасьонала вернуть Витао
Украина. Премьер лига
29 июля 2022, 11:00 |
856
5

Шахтер потребовал от Интернасьонала вернуть Витао

У «горняков» ряд претензий к бразильским клубам

29 июля 2022, 11:00 |
856
5
Шахтер потребовал от Интернасьонала вернуть Витао
ФК Интернасьонал. Витао

Донецкий «Шахтер» требует от «Интернасьонала» немедленного возвращения центрального защитника Витао.

Футболист перешел в «Интернасьонал» еще в апреле, но его аренда была краткосрочной – до 30 июня. После того, как ФИФА разрешила легионерам приостанавливать срок действия контрактов с украинскими клубами до 30 июня 2023 года, Витао вновь договорился с «Интернасьоналом» и решил остаться в Бразилии еще на год.

Однако, согласно дополнительным пояснениям, последовавшим со стороны ФИФА, Витао без решения трансферных вопросов с «Шахтером» мог быть заявлен игроком «Интернасьонала» не ранее 1 августа, в то время как центрбек в июле провел два матча за «колорадос» в бразильской Серии А.

«Интернасьонал» уже заявил, что ему известно о претензии со стороны «Шахтера», но бразильский клуб относится к ней спокойно и полностью уверен в том, что действовал исключительно в рамках регламентных норм ФИФА.

Накануне появилась информация о том, что «Шахтер» потребовал от «Крузейро» немедленно вернуть Маркиньоса Сиприано, по которому у «горняков» есть трансферное предложение на 1,5 миллиона евро от швейцарского «Сьона».

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Источник GaúchaZH
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DK1961
Злому умнику: перестаньте КРАСТЬ тренеров у других клубов. тогда (может быть) получите право что-либо говорить о попранной справедливости
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+5
ZportUA
Команда донецких нытиков, которая кончит так же, как и кАналы ахмэтава
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+2
DK1961
А баба Яга требует вернуть ей ее игрушки!...тьфу. браузил!...без них у нее все поотваливается!
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+2
Aleks04
"бразильський клуб ставиться до претензій спокійно" (с) Тролінг високого рівня
Сподіваюся, що бразильські клуби не будуть віддавати своїх футболістів, так як вони діють в рамках регламенту ФІФА
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0
Злий Глобинець
Правильно! Мені імпонує така смілива, наполеглива і наступальна позиція мого улюбленого клубу. Бо як це називається: ШД і так найбільше постраждав від війни, і тут же продажна УЄФА приймає абсолютно невигідні та дискримінаційні щодо самих постраждалих рішення?! 
Хай гірники подають в суд і затягають усіх, хто хоче нажитися на нещастях українського клубу, по судах! І непогано б відсудити з них хорошу компенсацію.
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-7
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