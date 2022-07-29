Шахтер потребовал от Интернасьонала вернуть Витао

Донецкий «Шахтер» требует от «Интернасьонала» немедленного возвращения центрального защитника Витао.

Футболист перешел в «Интернасьонал» еще в апреле, но его аренда была краткосрочной – до 30 июня. После того, как ФИФА разрешила легионерам приостанавливать срок действия контрактов с украинскими клубами до 30 июня 2023 года, Витао вновь договорился с «Интернасьоналом» и решил остаться в Бразилии еще на год.

Однако, согласно дополнительным пояснениям, последовавшим со стороны ФИФА, Витао без решения трансферных вопросов с «Шахтером» мог быть заявлен игроком «Интернасьонала» не ранее 1 августа, в то время как центрбек в июле провел два матча за «колорадос» в бразильской Серии А.

«Интернасьонал» уже заявил, что ему известно о претензии со стороны «Шахтера», но бразильский клуб относится к ней спокойно и полностью уверен в том, что действовал исключительно в рамках регламентных норм ФИФА.

Накануне появилась информация о том, что «Шахтер» потребовал от «Крузейро» немедленно вернуть Маркиньоса Сиприано, по которому у «горняков» есть трансферное предложение на 1,5 миллиона евро от швейцарского «Сьона».