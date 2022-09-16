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  4. Интернасьонал может не купить Витао из-за проблем в отношениях с Шахтером
Украина. Премьер лига
16 сентября 2022, 10:51 |
476
0

Интернасьонал может не купить Витао из-за проблем в отношениях с Шахтером

Украинцам не понравилось то, как бразильцы вели переговоры с их защитником

16 сентября 2022, 10:51 |
476
0
Интернасьонал может не купить Витао из-за проблем в отношениях с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Витао

Бразильский «Интернасьонал» проявляет серьезный интерес к тому, чтобы осуществить полноценный трансфер центрбека «Шахтера» Витао.

В настоящий момент защитник выступает за «колорадос» на правах аренды, рассчитанной до средины 2023 года.

В «Интернасьонале» хотели бы договориться с «горняками» о выкупе Витао, но переговорный процесс с украинским клубом всерьез осложнился после того, как бразильцы воспользовались разрешением ФИФА и договорились с футболистом в обход общения с «Шахтером».

У «горняков» летом были варианты по продаже Витао в другие европейские клубы, но из-за «Интернасьонала» эти сделки сорвались. Это обстоятельство теперь может сыграть против бразильского клуба, ставшего фактически заложником собственных действий.

Ранее сообщалось, что в «Интернасьонале» рассчитывают выкупить Витао у «Шахтера» за 2,5 миллиона евро.

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Источник Revista Colorada
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