Цена вопроса – 2,5 млн евро. Бразильский клуб хочет выкупить бека Шахтера
Витао защищает цвета «колорадос» на правах аренды
Бразильский «Интернасьонал» нацелен на полноценный выкуп трансферных прав у «Шахтера» на 22-летнего центрального защитника Витао.
Бек в настоящий момент защищает цвета «колорадос» на правах аренды, рассчитанной до июня 2023 года, но в «Интернасьонале» уже планируют трансферный бюджет на ближайшее время, чтобы осуществить ряд приоритетных сделок.
Отмечается, что для покупки Витао «Интернасьоналу» придется заплатить украинскому клубу 2,5 миллиона евро.
Контракт Витао с «горняками» истекает летом 2024 года. Перед началом текущего сезона в Европе бразилец предпочел воспользоваться опцией ФИФА и приостановить срок действия договора с «Шахтером», чтобы на год остаться в «Интернасьонале».
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