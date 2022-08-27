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  4. Цена вопроса – 2,5 млн евро. Бразильский клуб хочет выкупить бека Шахтера
Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 21:40 |
1852
4

Цена вопроса – 2,5 млн евро. Бразильский клуб хочет выкупить бека Шахтера

Витао защищает цвета «колорадос» на правах аренды

27 августа 2022, 21:40 |
1852
4
Цена вопроса – 2,5 млн евро. Бразильский клуб хочет выкупить бека Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Витао (слева)

Бразильский «Интернасьонал» нацелен на полноценный выкуп трансферных прав у «Шахтера» на 22-летнего центрального защитника Витао.

Бек в настоящий момент защищает цвета «колорадос» на правах аренды, рассчитанной до июня 2023 года, но в «Интернасьонале» уже планируют трансферный бюджет на ближайшее время, чтобы осуществить ряд приоритетных сделок.

Отмечается, что для покупки Витао «Интернасьоналу» придется заплатить украинскому клубу 2,5 миллиона евро.

Контракт Витао с «горняками» истекает летом 2024 года. Перед началом текущего сезона в Европе бразилец предпочел воспользоваться опцией ФИФА и приостановить срок действия договора с «Шахтером», чтобы на год остаться в «Интернасьонале».

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Источник Portal do Colorado
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Виктор Войцеховский
2,5 лимона? А был же 30 еще год назад
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