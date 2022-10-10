Рейтинг ATP. Циципас снова в первой пятерке, рекорды Фритца и Тиафо
Новак Джокович квалифицировался на Итоговый турнир ATP
На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира ATP 500 в Астане и в Токио. В Казахстане победу одержал серб Новак Джокович, благодаря чему он досрочно квалифицировался на Итоговый турнир ATP. В мировом рейтинге Новак остался седьмым. Финалист Стефанос Циципас вернулся в первую пятерку.
В Японии общую победу добыл американец Тейлор Фритц, это позволило ему обновить личное достижение в рейтинге ATP – восьмое место. Также с персональным рекордом (17-е место) начал неделю и финалист соревнований в Токио Фрэнсис Тиафо.
Топ-10 рейтинга ATP
Среди украинцев по итогам прошлой недели добавили Виталий Сачко и Александр Приходько, у остальных ситуация намного хуже.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
Чемпионская гонка ATP
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