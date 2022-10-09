Американец Фритц выиграл третий турнир в сезоне

Состоялся финал турнира ATP 500 в Японии.

В матче за титул встречались два американца. Тэйлор Фриц на двух тай-брейках обыграл Фрэнсиса Тиафо и добыл третий титул в сезоне.

Токио. Финал

Тэйлор Фриц (США) – Фрэнсис Тиафо (США) – 7:6(3), 7:6(2)

Отметим, что до этого матча Тиафо выиграл 13 тай-брейков подряд.

Ранее в текущем сезоне Фриц выиграл соревнования в Истборне и в Индиан-Уэллс.