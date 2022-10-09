ATP09 октября 2022, 13:10 | Обновлено 09 октября 2022, 13:11
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Американец Фритц выиграл третий турнир в сезоне
Тэйлор оказался сильнее соотечественника Фрэнсиса Тиафо
09 октября 2022, 13:10 | Обновлено 09 октября 2022, 13:11
93
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Состоялся финал турнира ATP 500 в Японии.
В матче за титул встречались два американца. Тэйлор Фриц на двух тай-брейках обыграл Фрэнсиса Тиафо и добыл третий титул в сезоне.
Токио. Финал
Тэйлор Фриц (США) – Фрэнсис Тиафо (США) – 7:6(3), 7:6(2)
Отметим, что до этого матча Тиафо выиграл 13 тай-брейков подряд.
Ранее в текущем сезоне Фриц выиграл соревнования в Истборне и в Индиан-Уэллс.
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