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ATP
09 октября 2022, 13:10 | Обновлено 09 октября 2022, 13:11
93
0

Американец Фритц выиграл третий турнир в сезоне

Тэйлор оказался сильнее соотечественника Фрэнсиса Тиафо

09 октября 2022, 13:10 | Обновлено 09 октября 2022, 13:11
93
0
Американец Фритц выиграл третий турнир в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

Состоялся финал турнира ATP 500 в Японии.

В матче за титул встречались два американца. Тэйлор Фриц на двух тай-брейках обыграл Фрэнсиса Тиафо и добыл третий титул в сезоне.

Токио. Финал
Тэйлор Фриц (США) – Фрэнсис Тиафо (США) – 7:6(3), 7:6(2)

Отметим, что до этого матча Тиафо выиграл 13 тай-брейков подряд.

Ранее в текущем сезоне Фриц выиграл соревнования в Истборне и в Индиан-Уэллс.

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Тейлор Фритц Фрэнсис Тиафо ATP Токио
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Источник Sport.ua
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