ATP25 июня 2022, 19:30 |
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Два американца разыграли титул в Истборне
Тэйлор Фриц выиграл третий турнир в карьере
25 июня 2022, 19:30 |
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Состоялся финальный матч в рамках травяного турнира ATP 250 в Истборне.
В матче за титул встречались два американских теннисиста, Тэйлор Фриц оказался сильнее Максима Кресси.
Для Фрица это третий титул ATP в карьере и второй в Истборне.
Истборн. Финал
Тэйлор Фриц [3] – Максим Кресси – 6:2, 6:7(4), 7:6(4)
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