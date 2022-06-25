Два американца разыграли титул в Истборне

Состоялся финальный матч в рамках травяного турнира ATP 250 в Истборне.

В матче за титул встречались два американских теннисиста, Тэйлор Фриц оказался сильнее Максима Кресси.

Для Фрица это третий титул ATP в карьере и второй в Истборне.

Истборн. Финал

Тэйлор Фриц [3] – Максим Кресси – 6:2, 6:7(4), 7:6(4)