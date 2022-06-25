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  4. Два американца разыграли титул в Истборне
ATP
25 июня 2022, 19:30 |
158
0

Два американца разыграли титул в Истборне

Тэйлор Фриц выиграл третий турнир в карьере

25 июня 2022, 19:30 |
158
0
Два американца разыграли титул в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Тэйлор Фриц

Состоялся финальный матч в рамках травяного турнира ATP 250 в Истборне.

В матче за титул встречались два американских теннисиста, Тэйлор Фриц оказался сильнее Максима Кресси.

Для Фрица это третий титул ATP в карьере и второй в Истборне.

Истборн. Финал

 Тэйлор Фриц [3] –  Максим Кресси – 6:2, 6:7(4), 7:6(4)

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Источник Sport.ua
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