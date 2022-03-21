Индиан-Уэллс. Надаль проиграл Фритцу в финале

Американский теннисист Тейлор Фритц стал победителем турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.

В финале турнира, призовой фонд которого превышает 8,5 млн долларов, Фритц обыграл испанца Рафаэля Надаля в двух сетах. Продолжительность матча составила чуть больше двух часов.

Индиан-Уэллс. Финал

Рафаэль Надаль (Испания) – Тэйлор Фриц (США) – 3:6, 6:7 (5:7)

Для 24-летнего американца этот титул стал вторым в карьере. В 2019 году Фритц стал победителем турнира в Истбурне.

Напомним, ранее Надаль снялся с Мастерса в Майами.