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Индиан-Уэллс. Надаль проиграл Фритцу в финале

Американец выиграл второй в карьере титул

  • 21.03.2022 02:48
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Индиан-Уэллс. Надаль проиграл Фритцу в финале
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Американский теннисист Тейлор Фритц стал победителем турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.

В финале турнира, призовой фонд которого превышает 8,5 млн долларов, Фритц обыграл испанца Рафаэля Надаля в двух сетах. Продолжительность матча составила чуть больше двух часов.

Индиан-Уэллс. Финал
Рафаэль Надаль (Испания) – Тэйлор Фриц (США) – 3:6, 6:7 (5:7)

Для 24-летнего американца этот титул стал вторым в карьере. В 2019 году Фритц стал победителем турнира в Истбурне.

Напомним, ранее Надаль снялся с Мастерса в Майами.

Источник — Sport.ua

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