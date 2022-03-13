Надаль снялся с Мастерса в Майами

Вчера Рафаэль Надаль стартовал на турнире в Индиан-Уэллсе с победы над Себастьяном Кордой – 6:2, 1:6, 7:6 (3). Для испанца это 16-я победа в 16 матчах нынешнего сезона.

Также Надаль принял решение сняться с Мастерса в Майами, который пройдет с 21 марта по 3 апреля. Испанец решил отдохнуть после насыщенного старта сезона. Вместо него в заявочный список попал австралиец Джон Миллман.

Напомним, Надаль не выступал в Майами с 2017 года. На этом турнире испанец 5 раз выходил в финал, но так ни разу и не завоевал титул.