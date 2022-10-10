ХАВИ: «Мы постараемся победить Реал»

Главный тренер «Барселоны» Хави дал оценку поединку 8-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (1:0) и поделился планами на предстоящий поединок Ла Лиги с мадридским «Реалом».

«В первом тайме мы хорошо играли, но во втором мы перестали оказывать давление. Психологически мы стали хуже, они чуть не дожали нас в последние 10 минут. Важно, что мы взяли три очка, когда были не в порядке.

Матч с «Реалом»? Эль-Класико непредсказуемо, в прошлом году мы плохо начали и закончили со счетом 0:4. Мы постараемся победить и проявить индивидуальность», – заявил Хави.

«Барселона» в турнирной таблице Ла Лиги занимает 1 место, опережая по дополнительным показателям «Реал», который также имеет 22 очка. «Сельта» с 10 очками идет на 11-м месте.

16 октября «Барселона» сыграет на выезде с «Реалом».