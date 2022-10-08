В воскресенье, 9 октября, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч восьмого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют каталонская «Барселона» и «Сельта» из Виго. Стартовый свисток арбитра Хосе Луиса Мунуэра Монтеро прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Барселона



И вроде бы проводилась какая-то работа на трансферном рынке в данном направлении, и только лишь успел начаться сезон, однако каталонская «Барселона» уже вынуждена столкнуться с серьезным кризисом на позиции центральных защитников. Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Жюль Кунде – если еще один травмированный игрок центра обороны добавится к этому перечню, Хави придется привлекать кого-то из молодежной академии клуба. Именно в таких реалиях «блаугранас» подходят к очередному туру испанской Ла Лиги, в которой они с недавних пор возглавляют турнирную таблицу впервые за долгое время.

Вряд ли проблемы в атаке «Барсы» в матче Лиги чемпионов УЕФА против миланского «Интера» посреди текущей недели (0:1) были связаны именно с кадровым дефицитом на позиции центральных защитников, однако теперь каталонцам предстоит держать в голове еще и ответный матч против «змей», который состоится уже через несколько дней на «Камп Ноу». Уже в игре против «Мальорки» (1:0) было видно, что с «сине-гранатовыми» сейчас не все в порядке – падает результативность, да и в целом игра в атаке оставляет желать лучшего, при никуда не подевавшихся проблемах в обороне. Однако тогда они победили, а в Милане – проиграли. А что будет на родной арене?

Сельта



Последние несколько лет «Сельта» из Виго является одним из наиболее неудобных соперников для «Барселоны», что с каждым разом подтверждается неуступчивым характером противостояния этих двух команд. К примеру, стоит вспомнить прошлогодние 3:3 на домашней арене «кельтов», хотя этот результат ими был достигнут еще при Серхи Баржуане во главе соперников. Хави уже через несколько недель после данного результата перехватил управление клубом, и в одном из последних туров прошлого сезона взял полноценный реванш (3:1).

После этого, команды ушли на межсезонную подготовку, во время которой каждый мог задуматься о собственных перспективах. «Сельта» решила сохранить Эдуардо Коудета даже несмотря на то, что при нем команда регрессировала с восьмой до одиннадцатой строчки всего за один год. Вдобавок ко всему прочему, доверие к аргентинскому специалисту дополнительно подкрепили еще и свежими трансферами, лишь один из которых был действительно затратным – нападающий Йорген Странд Ларсен пришел из «Горингена» за 11 млн евро и уже отдал один голевой пас за 4 матча. Сами «кельты» тем временем обыграли «Бетис» на прошлых выходных (1:0), однако до этого уступали «Валенсии» (0:3), «Атлетико» и «Реалу» (дважды по 1:4).

Ориентировочные составы



«Барселона»: тер Штеген – Бальде, Гарсия, Пике, Серхи Роберто – Педри, Бускетс, Гави – Фати, Левандовски, Дембеле.

«Сельта»: Маркесин – Галан, Нуньес, Айду, Мальо – Бельтран – Солари, Вейга, Родригес – Аспас, Ларсен.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре команда Хави качественно подготовится к матчу Лиги чемпионов. Нашей ставкой будет позиция – «Барселона» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 1.67 по линии Parimatch.

9 октября, воскресенье