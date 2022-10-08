Барселона – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
В шаге от цунами кадровых проблем
В воскресенье, 9 октября, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч восьмого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют каталонская «Барселона» и «Сельта» из Виго. Стартовый свисток арбитра Хосе Луиса Мунуэра Монтеро прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Барселона
И вроде бы проводилась какая-то работа на трансферном рынке в данном направлении, и только лишь успел начаться сезон, однако каталонская «Барселона» уже вынуждена столкнуться с серьезным кризисом на позиции центральных защитников. Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Жюль Кунде – если еще один травмированный игрок центра обороны добавится к этому перечню, Хави придется привлекать кого-то из молодежной академии клуба. Именно в таких реалиях «блаугранас» подходят к очередному туру испанской Ла Лиги, в которой они с недавних пор возглавляют турнирную таблицу впервые за долгое время.
Вряд ли проблемы в атаке «Барсы» в матче Лиги чемпионов УЕФА против миланского «Интера» посреди текущей недели (0:1) были связаны именно с кадровым дефицитом на позиции центральных защитников, однако теперь каталонцам предстоит держать в голове еще и ответный матч против «змей», который состоится уже через несколько дней на «Камп Ноу». Уже в игре против «Мальорки» (1:0) было видно, что с «сине-гранатовыми» сейчас не все в порядке – падает результативность, да и в целом игра в атаке оставляет желать лучшего, при никуда не подевавшихся проблемах в обороне. Однако тогда они победили, а в Милане – проиграли. А что будет на родной арене?
Сельта
Последние несколько лет «Сельта» из Виго является одним из наиболее неудобных соперников для «Барселоны», что с каждым разом подтверждается неуступчивым характером противостояния этих двух команд. К примеру, стоит вспомнить прошлогодние 3:3 на домашней арене «кельтов», хотя этот результат ими был достигнут еще при Серхи Баржуане во главе соперников. Хави уже через несколько недель после данного результата перехватил управление клубом, и в одном из последних туров прошлого сезона взял полноценный реванш (3:1).
После этого, команды ушли на межсезонную подготовку, во время которой каждый мог задуматься о собственных перспективах. «Сельта» решила сохранить Эдуардо Коудета даже несмотря на то, что при нем команда регрессировала с восьмой до одиннадцатой строчки всего за один год. Вдобавок ко всему прочему, доверие к аргентинскому специалисту дополнительно подкрепили еще и свежими трансферами, лишь один из которых был действительно затратным – нападающий Йорген Странд Ларсен пришел из «Горингена» за 11 млн евро и уже отдал один голевой пас за 4 матча. Сами «кельты» тем временем обыграли «Бетис» на прошлых выходных (1:0), однако до этого уступали «Валенсии» (0:3), «Атлетико» и «Реалу» (дважды по 1:4).
Ориентировочные составы
«Барселона»: тер Штеген – Бальде, Гарсия, Пике, Серхи Роберто – Педри, Бускетс, Гави – Фати, Левандовски, Дембеле.
«Сельта»: Маркесин – Галан, Нуньес, Айду, Мальо – Бельтран – Солари, Вейга, Родригес – Аспас, Ларсен.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что в предстоящей игре команда Хави качественно подготовится к матчу Лиги чемпионов. Нашей ставкой будет позиция – «Барселона» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 1.67 по линии Parimatch.
9 октября, воскресенье
|«Барселона» – «Сельта»
|Барселона. «Камп Ноу». 22:00
|Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
|Арбитр: Хосе Луис Мунуэра Монтеро (Андалусия, Испания)
|Прогноз Sport.ua – 3:1
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