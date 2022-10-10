Бразилец Антони вошел в историю Манчестер Юнайтед

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони добился уникального достижения в клубной истории манкунианцев.

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:1) Антони отметился одним голом. Таим образом, он стал первым футболистом в истории «Манчестер Юнайтед», забившим в трех своих первых играх в чемпионате Англии. Ранее Антони поражал ворота «Арсенала» и «Манчестер Сити».

К слову, в трех матчах нынешнего розыгрыша Лиги Европы, где выступают «красные дьяволы», Антони голов не забивал.